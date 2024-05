Els polítics nacionals aposten pel final de campanya per atraure els indecisos

Les eleccions catalanes se celebren aquest diumenge, i els partits han tret les seves armes més potents en aquest final de campanya per intentar convèncer els votants que encara segueixen indecisos sobre qui dipositar la confiança.

Els líders estatals van venir a Catalunya per recolzar els seus homònims catalans, per la qual cosa polítics com el president del Govern, Pedro Sánchez, o la líder popular, Alberto Núñez Feijóo, es van deixar veure per aquí.

Pedro Sánchez

El president del Govern, Pedro Sánchez, va demanar votar "en massa" i directament, sense dreceres, el candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, per aconseguir una àmplia victòria socialista a Catalunya.

Ho va dir amb Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la candidata número 2 per Barcelona, Alicia Romero, davant 3.500 persones al pavelló de la Vall d'Hebron i 500 més que se'n van quedar fora, segons xifres del PSC.

"No busquem dreceres", ha remarcat, perquè assegura que és l'únic candidat que aspira a governar i avançar en convivència i drets socials a Catalunya.

Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va demanar el vot dels socialistes i nacionalistes desencantats, així com de l'electorat de Vox i de Cs, al·legant que “avui Cs és el PP de Catalunya”.

Feijóo va reclamar el vot dels "que van donar la victòria a Ciutadans l'any 2017 a Catalunya", a l'acte final de campanya dels populars a l'Hospitalet de Llobregat, amb el candidat a les catalanes, Alejandro Fernández; la secretària general del partit, Cuca Gamarra, i la regidora a la ciutat Sònia Esplugas.

També s'ha dirigit als votants de Vox perquè saben que el PP "és el lloc apropiat per als vots", ja que, segons ell, els populars tenen experiència de govern, de gestió de serveis públics i de creació d'ocupació.

Per la seva banda, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va demanar unir el vot constitucionalista al candidat popular, Alejandro Fernández: "O el vot s'uneix o tenim més sanxisme".

Ho va dir en declaracions als periodistes, amb Fernández i el cap de llista per Tarragona, Pere Lluís Huguet, després de visitar al matí Girona i reunir-se amb el sector turístic de la província.

Va reivindicar el vot al PP davant "el poder il·limitat de l'independentisme que, amb el socialisme, el que estan intentant sobretot és que el poder polític ho satisfà tot, que sempre s'hagi de viure per a la política".

"Estan per dividir, per confrontar i per promoure aquest negoci corrupte que és el de la identitat. Jo sóc més que tu, per tant, rep els diners, i el que no, serà expulsat de casa seva", ha afirmat.

Yolanda Díaz

La vicepresidenta segona del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, va assegurar que la candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, és la garantia d'un Govern progressista: "Ella no té dubtes: no pactarà amb Junts. Ella és la garant que tingueu un govern progressista”.

La líder de Sumar ha estat present aquest divendres a l'acte final de la campanya de Cornellà de Llobregat amb la mateixa Albiach; el candidat 2 per Barcelona, Lluís Mijoler; el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun; l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, i el candidat a les europees, Jaume Asens.

Díaz va trucar a votar amb esperança, no amb il·lusió, i va apel·lar al vot de les dones catalanes, i després ha avisat que "un acord amb Junts laminarà els drets de les dones".

Últimes enquestes

Segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), publicada el dilluns 5 de maig del 2024, el PSC guanyaria les eleccions catalanes, obtenint entre un 29,8% i un 33,2% dels vots.

Després del PSC, se situen Junts, amb un estimat d'entre el 15,4% i el 18,1% dels sufragis, i ERC, amb un rang del 15,2% al 17,9%.

El PP s'ubicaria al quart lloc, amb una estimació entre el 9,6% i l'11,9% de suport electoral, seguit per Vox, que rebria entre el 5,8% i el 7,5% dels vots . Comuns Sumar i la CUP ocuparien també els seus respectius espais a l'espectre polític, amb xifres que oscil·len entre el 5,0% i el 6,7% per al primer, i entre el 3,2% i el 4,6% per al segon.

D'altra banda, Aliança Catalana i Alhora tindrien un suport estimat del 3,0% al 4,4% i del 0,6% a l'1,3%, respectivament. Ciutadans (Cs), per part seva, es trobaria en una situació desafiant, projectant-se amb un marge estret d'entre el 0,5% i l'1,0% dels vots.