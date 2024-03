Ponsatí aspira que el partit 'Alhora' lideri l'independentisme

L'eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha defensat que el projecte polític 'Alhora' aspira a convertir-se en "l'eix sobre el qual giri l'independentisme polític en el futur", després d'haver anunciat aquesta setmana la fundació del partit, juntament amb el professor i periodista Jordi Graupera.

Així ho ha defensat Ponsatí en una entrevista publicada aquest dissabte a 'Vilaweb', on també ha criticat que els partits independentistes actuals "s'han convertit en la crossa del PSOE" i han abandonat, al seu parer, el combat per la independència. També ha exposat que la iniciativa "no té l'èxit garantit", ha afegit que necessiten gent que es comprometi i ha assegurat que moltes persones els animaven en privat a fer aquesta proposta.

'Alhora' es presentarà de forma oficial el proper 23 d'abril al Teatre Borràs de Barcelona. L'esdeveniment tindrà una capacitat màxima de 700 persones, i les entrades estan disponibles per un preu de 12 euros al lloc web de la mateixa organització. És un nou partit que se suma a la llista d'agrupacions independentistes tradicionals o, com 'Alhora', sorgides recentment. Després d'ERC i CiU, van sorgir la CUP, el PDCAT, Junts per Catalunya, Demòcrates, Crida Nacional per la República o el PNC. També va ser independentista, encara que de caràcter municipal, el partit del mateix Graupera Primarias Barcelona.

L'altra cara de la moneda

Mentre que Ponsatí i Graupera intenten revitalitzar l'independentisme català, Empresaris de Catalunya ha assenyalat que la llei d'amnistia "reactiva el 'procés' i perjudica l'economia", en un comunicat recollit per Europa Press. L'entitat ha valorat la mesura "molt negativament per a la marxa de l'economia catalana", tot assegurant que suposa un factor d'inestabilitat institucional.

El president d'Empresaris de Catalunya i exregidor del PP a Barcelona, Josep Bou, ha considerat que “els polítics que s'autoexculpen de delictes de corrupció estan inhabilitats per legislar sobre gestió empresarial”. L'entitat ha lamentat que el Govern central "hagi optat per reactivar el procés separatista en lloc d'apostar per reforçar l'estat de dret a Catalunya". "Esborrar tots els delictes suposa un aval a l'independentisme per perseverar en els errors que han portat Catalunya a un camí de decadència econòmica", ha afegit Bou.