Ponsatí i Graupera fracassen: Alhora es queda fora del Parlament

per Redacció CatalunyaPress

De vegades es guanya, i de vegades es perd estrepitosament. Aquest és el cas d'Alhora, el nou projecte polític encapçalada per l'eurodiputada de Junts i exconsellera, Clara Ponsatí, i el periodista i professor Jordi Graupera, que no ha aconseguit representació al Parlament a les eleccions d'aquest diumenge en aconseguir un 0, 44% dels vots (13.695 paperetes), amb el 99,09% escrutat. Menys vots que el Pacma, fins i tot menys vots que Ciutadans.

A Barcelona ha aconseguit 10.303 vots (0,44%); a Girona, el 0,5% dels vots (1.516 paperetes); a Lleida, 812 (0,48%); ia Tarragona, 1.064 sufragis (0,33%).

Després d'aconseguir els avals necessaris per presentar la seva candidatura, Ponsatí i Graupera van donar a conèixer la iniciativa el 23 d'abril --coincidint amb la Diada de Sant Jordi-- al Teatre Borràs de Barcelona, amb el lema 'Alhora: arrels i futur' , buscant ser una alternativa a l'independentisme dels partits actuals.

Ponsatí ha anunciat aquest mateix diumenge a la nit des de la seu electoral que el 29 de juny celebraran un congrés fundacional amb què pretenen ser un moviment polític per reprendre el pols de la independència a Catalunya.

Aquestes eren les principals propostes del partit

Durant la campanya, Alhora va exposar que les seves propostes principals, que passen per allunyar l'economia del "monocultiu turístic" i accelerar la implantació d'energies renovables. També contemplaven un pla de xoc per al català amb una xarxa educativa totalment en català i classes gratuïtes de català per a persones immigrants, i una llei electoral que obligui els partits a presentar llistes obertes a les eleccions, entre d'altres.

A les llistes del partit figuren personalitats de l'àmbit cultural, com l'actor Joel Joan, número 10 a la demarcació de Barcelona, la llista del qual tanca amb els escriptors Miquel de Palol i Carlota Gurt; mentre que a Girona tanquen l'escriptora Dolors Oller i el poeta Narcís Comadira; a Tarragona, l'escriptor Joan Todó i el compositor Joan Magrané; ia Lleida, l'escriptora Maria Garganté i el músic Roger Mas.