Ponsatí veu la candidatura de Puigdemont com una altra operació de camuflatge de Junts

per Redacció CatalunyaPress

L'eurodiputada de Junts, exconsellera i impulsora del nou partit independentista 'Alhora', Clara Ponsatí, ha catalogat la candidatura de l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, a les eleccions catalanes d'"una altra operació de camuflatge" de la formació .

"És una altra operació de camuflatge del seu partit, que sempre que hi ha eleccions camufla les sigles", ha defensat Ponsatí sobre l'anunci d'aquest dijous de Puigdemont, en una entrevista publicada aquest dissabte al 'Diari Ara' i recollida per Europa Press.

Segons la seva opinió, la seva candidatura és "una altra volta de la sínia" i ha acusat Puigdemont de demanar als catalans que el votin per poder tornar-hi, però, segons ella, no hi ha cap projecte polític al darrere.

Ponsatí ha criticat que la intervenció dels darrers anys ha "debilitat" l'independentisme i ha assegurat que la Llei d'amnistia és un pacte de lliurament d'armes amb l'Estat i no creu que sigui una victòria per a l'independentisme.

Jordi Graupera

A la mateixa entrevista, el també impulsor d''Alhora', Jordi Graupera, ha culpat Puigdemont de fer xantatge a la població: "S'aprofita de la bona voluntat de la gent per fer xantatge i que el votin. És inacceptable!"

Després de ser preguntat per una possible investidura de Puigdemont, del líder del PSC, Salvador Illa, o de l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb els vots d''Alhora' en cas d'entrar al Parlament, ha assegurat que “el primer és no negociar amb xantatgistes".