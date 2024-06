Puente ironitza sobre que el 'leitmotiv' de les europees ''l'entén fins a Ayuso''

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha ironitzat sobre que el 'leitmotiv' de les eleccions europees del proper 9 de juny "ho entén" fins a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, perquè cal triar entre "motoserra, retallades i egoisme o solidaritat i transformació".

"És tan fàcil com això", ha proclamat el titular de la cartera de Transports i exalcalde de Valladolid durant l'acte central de campanya celebrat a la capital val·lisoletana, en què també ha participat la ministra d'Igualtat, Ana Redondo; el secretari general del PSCyL, Luis Tudanca; la candidata al Parlament Europeu, Iratxe García; el cap de llista del PSOE al Parlament Europeu, Teresa Ribera, i el president del Govern, Pedro Sánchez.

Allà, Puente ha demanat als votants que "no es confonguin" pels missatges que escoltin durant la campanya electoral, ja que en aquests comicis es vota el Parlament Europeu. "No diré que optem entre Teresa Ribera i Montserrat i Montserrat, perquè no hi ha color", ha sostingut.

Per a Puente la comparació entre les dues candidates, la socialista i la 'popular', és "impossible", de manera que els votants ho "tenen fàcil" aquesta vegada. Tot i això, en al·lusió a la qüestió de la "motoserra o la solidarit", ha expressat que hi ha "qui prefereix la primera, que el seu fort és retallar i que els impostos són un robatori".

En els mateixos termes, el ministre de Transports ha criticat els que pensen que els Fons de Recuperació, Transformació i Resiliència que han permès renovar la flota d'autobusos de Valladolid, per exemple, suposa "endeutar-se de manera innecessària".

Per tot això, Puente ha convidat els que pensin d'aquesta manera que "elegeixin Montserrat i Montserrat i l'extrema dreta que l'acompanya". Al fil d'aquestes paraules, ha remarcat que els socialistes han de votar en aquestes eleccions europees "amb el cap i amb el cor, com sempre voten els progressistes, perquè si no pot passar que es vota amb les vísceres com a Valladolid i acabi resultant elegit un mitjà regidor i mig senador".

Durant la seva intervenció i en clau municipal, Óscar Puente també s'ha referit a l'actual alcalde de la capital del Pisuerga, Jesús Julio Carnero, i al govern de la ciutat del PP, que en campanya va prometre un pla de xoc de neteja que “ara consisteix en què et xoques amb la brutícia pel carrer”.

Per aquesta raó, el titular de la cartera de Transports ha cridat els militants progressistes a votar "amb el cor", "no sigui que, com va passar a les municipals a la ciutat, es canviï no un Ferrari per un Twingo, sinó per un Renault Modus, aquell tan lleig que gairebé va fer tancar la fàbrica".

Tot el que ha passat amb aquest govern municipal, ha lamentat Óscar Puente, ha suposat "perdre tot el que s'havia aconseguit en avenços socials", motiu pel qual ha preguntat als assistents a l'acte si recorden quan el PP criticava que el PSOE "s'havia de carregar el pàdel a la Plaça Major": "doncs ja ho han aconseguit, ja se l'han carregat ells, que s'han carregat fins a la Plaça Major del Vi".

El titular de la cartera de Transports tampoc no entén el que està fent l'Ajuntament de Valladolid amb el Pont del Ponent, on s'ha retirat un carril reservat per a transport públic per dedicar-ho al vehicle privat.

"Com que no té sentit i la gent protesta, se'ls acudeix contractar un escultor de fama mundial i arriba l'escultor de fama mundial i els diu que prefereix no cobrar 1,8 milions d'euros a participar d'aquesta barbaritat", ha ironitzat Puente entre rialles, missatge que ha estat rebut amb un aplaudiment per part dels militants.

Totes aquestes circumstàncies han derivat que la capital val·lisoletana "hagi passat de ser una referència a tot Espanya a ser-ho, però pel ridícul", ha reflexionat el ministre de Transports, alhora que ha criticat el projecte que es desenvolupa al viaducte de Arc de Maó.

En aquest sentit, Puente s'ha mostrat "dolgut" per haver perdut l'Alcaldia, si bé ha assegurat que ha tingut "l'oportunitat" de formar part del "millor govern de la història de la democràcia d'aquest país".

Per part seva, el secretari general del PSOE de Castella i Lleó, Luis Tudanca, ha instat a anar a votar "amb raó, amb cor i amb convicció" per l'esquerra, que és l'única que pot para a l'onada reaccionària , i per donar-se així "el gust de donar un nou disgust" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"No volem que a Europa passi el que ens ha passat aquí. No volem que a Europa hi hagi una majoria de dretes i d'extrema dreta", ha advertit Tudanca, que ha criticat així el Govern de coalició de PP i Vox a Castella i Lleó .

En aquest context, ha retret el candidat del PP al Parlament Europeu Raúl de la Hoz, també membre del PP de Castella i Lleó i procurador a les Corts, que en el marc de la campanya estigui prometent una estratègia de lluita contra el repte demogràfic quan sota el mandat dels populars la Comunitat ha perdut població.

"Es veu que com que no ha tingut temps en 37 anys de fer-la a Castella i Lleó, que com que no ha tingut temps de fer-la en els 20 anys que ha estat procurador a les Corts, doncs ara se n'anirà a Europa", ha lamentat.

Així mateix, ha avisat de les mesures proposades per PP i Vox a Castella i Lleó, com la Llei de Concòrdia que pretén "invisibilitzar els que van donar la seva vida per defensar la llibertat i la democràcia", i ha censurat la postura del vicepresident de la Junta i responsable de Vox a la Comunitat, Juan García-Gallardo, sobre feminisme o migració.

En concret, ha condemnat que hagi assenyalat una "creixent islamització" a províncies com Palència i les seves declaracions sobre que es convida les dones a desenvolupar la seva carrera professional "sense pensar en la maternitat". "Li preguntaré al senyor García Gallardo el proper dia que el vegi a les Corts a veure a què es refereix", ha afegit sobre això.

D'altra banda, Tudanca ha mostrat el seu orgull per Sánchez que, entre les seves "grandíssimes batalles", ha fet que el Govern d'Espanya sigui "pioner" en reconèixer l'Estat de Palestina i "defensar la pau al món".

Igualment, el líder del PSOE de Castella i Lleó, que també ha reconegut Puente com un "gran ministre", ha exalçat el treball de la castellanolleonesa Iratxe García com la "cap dels socialdemòcrates d'Europa" i Teresa Ribera per la seva "implicació" amb la Comunitat.