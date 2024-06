El PP acusa el Govern de colonitzar 38 institucions, inclosa la monarquia

El senador del PP Antonio Silván ha acusat el Govern de Pedro Sánchez de tenir "obsessió per envair les institucions de l'Estat", comptabilitzant fins a més de 38 organismes públics, inclòs un intent de "colonitzar" també la monarquia. Davant d'això, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha replicat que quan els populars governaven, la gent que liderava algunes institucions eren de "dretes".

A la sessió de control al Govern al Senat, el ministre Bolaños ha hagut de respondre fins a sis preguntes sobre diversos temes, destacant la qüestió que li ha realitzat el senador popular sobre les institucions de l'Estat.

I és que Silván creu que el PSOE ha "colonitzat" més de 38 institucions a través d'exregidors, exsenadors, exministres, exalcaldes i exdiputats tots socialistes, segons ha dit el senador.

En aquest sentit, el senador popular ha enumerat "el Constitucional, el Consell d'Estat, el Tribunal de Comptes, el Fiscal General, el CNI, RTVE, SEPI, Patrimoni Nacional, Xarxa Elèctrica, RENFE, EFE, Correos, Aena, Paradors, Loterías y Apuestas del Estado, Enagás, l'Ambaixada de l'ONU, la de la Unesco i la de l'OCDE”, entre d'altres.

"Són insaciables", ha proclamat Silván, que ha acusat Bolaños que "han volgut colonitzar fins i tot la monarquia", fent referència a l'abstenció del PSOE a Navarra a una declaració de suport a la monarquia.

Gent de dretes

Per la seva banda, el ministre Bolaños ha replicat a aquestes paraules de Silván ironitzant que quan governava el PP, els que estaven al capdavant d'aquestes institucions "no eren gent de dretes", posant també d'exemple els expresidents del Tribunal de Comptes, de la SEPI o del Consell dEstat.

De la mateixa manera, el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha formulat una pregunta semblant a Bolaños, parafrasejant fins i tot la qüestió que havia realitzat el senador del PP i recolzant aquesta llista d'institucions, que a parer seu, també estan "colonitzades".

Davant d'això, Bolaños ha acusat el PP i Vox de fer "la mateixa pregunta" amb el mateix verb i la mateixa formulació, cosa que per al ministre és que les dues formacions comparteixen "discurs", que es pot arribar fins i tot a intercanviar.

Tot i això, el ministre també ha volgut retreure al senador de Vox que aquest dilluns difongués un vídeo des de la casa a Extremadura del germà del president del Govern, ja que, segons ha dit, és una "línia vermella".

D'altra banda, Bolaños ha negat que des de l'Executiu s'hagi atacat jutges: "No vostè escoltarà en absolut cap desqualificació ni meva ni de ningú del Govern d'Espanya davant el Poder Judicial. De ningú, de ningú".

I ha replicat al PP que deixin treballar els jutges, fiscals, la Guàrdia Civil, l'Agència Tributària i "a tots aquells que persegueixen delictes que afecten el Partit Popular o persones del seu entorn", acusant-los de "destruir proves i acovardir funcionaris quan fan la seva feina”.

La senadora del PP María José Pardo, que havia preguntat a Bolaños si considera que ha de demanar perdó per desqualificacions al Poder Judicial, ha sostingut que "el més greu" és que ara "aquestes acusacions vénen directament del president del Govern, cosa totalment antidemocràtic i impropi de la democràcia". "Això sí, en format de carta d'enamorat, perquè imputen la seva dona, a qui s'entesta a dotar d'impunitat", ha afegit.

Pardo també ha carregat contra el pla per millorar la qualitat democràtica anunciat per Pedro Sánchez, que al seu parer el que pretén és "acovardir i emmordassar els mitjans de comunicació crítics" amb el Govern, una situació que ha comparat amb la Veneçuela d'Hugo Chávez: "Aquí anem amb vosaltres, caminet del totalitarisme".

A més, el senador popular Luis Santamaría ha aprofitat una pregunta a Bolaños sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per carregar contra el Govern, acusant-lo que només li importa "seguir a Moncloa" i "evitar que els jutgin pels casos de corrupció que els assetgen".

Ha afegit que per evitar ser jutjat, l'Executiu socialista només pot fer tres coses: "O modifiquen el sistema de majories qualificades per a l'elecció dels membres del CGPJ, o es carreguen el sistema d'accés per oposició a la magistratura o escullen directament els magistrats del Tribunal Suprem".

Per a Santamaría, es viu un "tardosanxisme semblant al tardofranquisme" i ha afegit que el Govern ha parlat amb la Fiscalia Europea "perquè li doni un cop de mà i no es jutgi l'Evita del peronisme espanyol" --per Begoña Gómez, que està sent investigada per un presumpte delicte de trànsit d'influències i un altre de corrupció en els negocis--. "Sánchez es podrà mantenir només si és capaç de canviar les regles del joc", ha postil·lat.

A això, Bolaños ha respost que "si el populisme, la demagògia i l'exageració fossin un líquid enganxós, alguns --senadors del PP-- no es podrien aixecar de la cadira en anys".

I ha afegit que a la Unió Europea no existeix un estàndard per als Consells Generals del Poder Judicial. "No hi ha cap norma imperativa", ha afegit, responent així a la pregunta del senador de per què el Govern "impedeix que els vocals del CGPJ de procedència judicial siguin elegits pels jutges d'acord amb allò que exigeix la Unió Europea".

A favor de l´amnistia

També li ha formulat una pregunta la portaveu de Vox al Senat, Paloma Gómez, que ha retret al Govern l'aprovació de la llei d'amnistia, i ha advertit que el següent camí que pot prendre l'Executiu és el del referèndum.

En la seva rèplica, el ministre Bolaños ha tret pit de l'aprovació de la llei d'amnistia, reivindicant que no hi hagi una majoria independentista al Parlament català a l'acutalitat. "És resultat d´una política ambiciosa", ha proclamat.

Llei de secrets oficials

Amb tot, la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha qüestionat també Bolaños per si el Govern "creu que és compatible el combat democràtic a la ultradreta amb el manteniment de la llei franquista de secrets oficials".

Quant a això, Bolaños també ha volgut reivindicar l'avantprojecte que va presentar el Govern fa uns mesos per a la reforma de la llei de secrets oficials, reconeixent que "és difícil explicar" que aquesta norma sigui de la dictadura.

"La voluntat del Govern és abordar aquesta reforma", ha sostingut Bolaños, que ha reclamat a Geroa Bai el seu suport i l'aval d'altres grups per assolir un "acord molt ampli" tant del Congrés com del Senat.

En defensa del fiscal general

D'altra banda, la portaveu del PP al Senat, Alicia García, ha tornat a reclamar la dimissió del fiscal general de l'Estat i ha atacat l'Executiu per obrir la porta a un finançament singular per a Catalunya.

Davant d'això, la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha sortit en defensa del fiscal general, acusant el PP de "injuriar" la institució de la Fiscalia General de l'Estat i reivindicant-ne la tasca.