El PP acusa Sánchez de concedir una ''amnistia a la carta'' a Puigdemont

La portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha acusat aquest diumenge el president del Govern, Pedro Sánchez, de concedir una "amnistia a la carta" a l'eurodiputat de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Ho ha declarat als periodistes a la concentració d'entitats 'No a l'amnistia, no a la impunitat' a la plaça Sant Jaume de Barcelona, després de l'acord sobre la llei d'amnistia, i també hi han anat el secretari general del PP a Barcelona , Josep Tutusaus, i el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, entre d'altres.

"Pedro Sánchez ha decidit vendre la Presidència i la governabilitat a l'independentisme a canvi d'una amnistia a la carta per a Puigdemont i per a tots aquells que van trepitjar els drets i la llei aquí a Catalunya", ha criticat Roldán.

La dirigent dels populars ha lamentat que aquesta amnistia "no té límits ni frens" i ha assegurat que el PSC i el seu líder, Salvador Illa, han deixat a l'estacada els catalans. Roldán ha advertit que el PP portarà aquest cas a l'Eurocambra i als tribunals, i Josep Tutusaus ha assegurat que "no és acceptable que el suport a un govern es compri a canvi d'impunitat".

Sánchez va demanar als espanyols que "confien" en la llei de l'amnistia

Per part seva, Sánchez ha reconegut aquest dissabte que "hi ha molts espanyols que tenen dubtes" sobre la llei d'amnistia, però els ha demanat que "no en tinguin" i "confien" perquè aquesta norma farà "una democràcia i una Espanya més forta". A més, ha instat a "superar totes les conseqüències judicials del drama i aquest trauma que va patir el conjunt del país l'any 2017" amb el referèndum independentista.

D'aquesta manera, el dirigent creu que es podran canalitzar "totes les energies cap a les coses que realment importen avui a la ciutadania a Catalunya, a Euskadi, a Andalusia, a Extremadura ia tot Espanya". Segons ha explicat, "la tasca d'un governant no és mirar cap a una altra banda", sinó "afrontar els desafiaments i fer-los des de l'exemple, la coherència i amb una actitud de generositat i de reconciliació".

"A mi això em sembla clau", ha apuntat, per admetre que la llei d'amnistia, com abans els indults, genera "molts dubtes entre els espanyols i espanyoles", però "després han vist posteriorment els efectes benèfics que ha tingut per a Catalunya i per al conjunt de la societat espanyola".