El PP aprofita l'amnistia per caçar els votants del PSOE a Catalunya i Euskadi

El portaveu del PP Borja Sémper, ha presentat aquest dilluns al PP com "l'únic projecte alternatiu" i l'"única opció" de canvi tant al País Basc com a Catalunya davant dels partits "satèl·lits" de Pedro Sánchez. Davant de dues cites electorals en què els populars apel·laran al votant socialista "traït" pel cap de l'Executiu, ha assenyalat que el PP ha llançat la campanya 'El teu vot davant del mirall'.

En una roda de premsa a la seu del PP després del comitè de direcció que ha presidit Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha explicat que la campanya iniciada pel PP posa el votant del PSC davant el mirall i tindrà la continuïtat al País Basc aquest dimarts.

Sémper ha detallat que un camió recorrerà Barcelona portant "un gran mirall" perquè els catalans que així ho desitgin es posin davant seu. "Desgraciadament el simpatitzant del Partit Socialista ara es mira al mirall i només es pot trobar la imatge de Puigdemont i el record permanent de la desigualtat, la malversació i la impunitat que esquitxa el PSOE", ha exclamat.

El portaveu dels populars ha subratllat que votar el PSC a les eleccions catalanes del 12 de maig comporta "enlairar" l'expresident català Carles Puigdemont i fer-ho al PNB als comicis bascos del 21 d'abril serveix per potenciar Sánchez i "blanquejar" a Bildu.

El PP és “el partit que ocupa el centre polític”

En aquest sentit, ha indicat que l´únic partit que ocupa el centre, com a opció d´estabilitat i sabent gestionar és el PP.

"El PP és el partit que ocupa el centre polític tan orfe al País Basc i a Catalunya", ha dit, per afegir que proposa un "canvi polític profund, esperança, il·lusió, bona gestió i convivència".

És més, el dirigent del PP ha dit que al País Basc i Catalunya es voten dos projectes: el de tots els partits "abraçats" a Sánchez o l'únic projecte alternatiu als seus "satèl·lits", el del PP.

"Som els únics que volem enderrocar murs entre ciutadans en comptes de construir-los", ha proclamat Sémper, que ha afirmat que el vot al PSOE només ha servit per "beneficiar un fugat de la Justícia".

Els populars aspiren a ser "influents" a Euskadi

En el cas del País Basc, Sémper ha destacat la incongruència entre PSOE i PSE respecte als pactes amb Bildu i ha afegit que aquest "guirigai" és "fruit de la necessitat de Sánchez" per mantenir-se al poder.

Sémper, que va ser molts anys portaveu al Parlament basc, ha assenyalat que la candidatura encapçalada per Javier d'Andrés al País Basc representa la majoria social de bascos que aspiren, perquè necessiten, mirar la cara al futur amb optimisme.

"Donem seguretat, avui ho hem remarcat com el missatge fonamental d'aquesta setmana, perquè sabem gestionar, ho fem ja a moltes comunitats autònomes", ha postil·lat, per afegir que les polítiques del Govern basc del PNB i el PSE "són un llast per a Euskadi i per als interessos dels més joves”.

Finalment, ha anunciat que Feijóo seguirà bolcat a les dues campanyes, amb actes demà i dimecres a Tarragona i Girona; mentre que dijous i divendres estarà a les tres províncies basques, una comunitat on volen "pujar en vots, en escons i ser decisius".

"Aspirem a tenir més escons en relació amb les darreres eleccions basques", ha dit, recordant que el 2020 van ser en coalició amb Cs i van aconseguir sis diputats. A més, ha dit que aspiren a ser "influents" a la política basca amb aquest increment dels resultats, tant en vot com en escons.