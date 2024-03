El PP carrega contra Sánchez: ''dona impunitat a Puigdemont mentre està acorralat''

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha acusat el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, de pretendre donar "impunitat absoluta" a l'expresident català Carles Puigdemont i altres "pròfugs" de la Justícia, cosa que ha titllat d'"inconstitucional" i " immoral". A més, ha destacat que llança aquest missatge perquè "necessita" que els independentistes el mantinguin a Moncloa quan està amb l'"aigua al coll per la corrupció econòmica que acorrala" al seu Govern, en al·lusió al 'cas Koldo' relatiu a una presumpta trama de mossegades en la compra de màscares durant la pandèmia.

Així s'ha pronunciat després que Sánchez hagi assegurat en una xerrada informal amb els periodistes en el seu viatge al Brasil que hi haurà "més garanties" per als independentistes a la llei d'amnistia per cobrir tots els supòsits, apuntant a un pacte imminent amb Junts sobre aquesta norma que es debatrà aquest dijous a la Comissió de Justícia del Congrés.

Gamarra ha assenyalat que els espanyols tenen dret a saber què s'està negociant amb els independentistes, sobretot quan, segons ha dit, aquest acord suposa passar "de la corrupció econòmica, que és la trama que comença al Ministeri de Foment amb l'exministre" ) Ábalos, a la corrupció política, que és la compra a través de la impunitat a persones amb noms i cognoms" pels set vots de Junts per "mantenir-se al poder".

Segons la seva opinió, això "no només és inconstitucional, sinó que és immoral". "I avui el missatge que ha llançat el president Sánchez, en un moment a més en què té l'aigua al coll per la corrupció econòmica que l'acorrala al Govern, és que està disposat a donar-los la impunitat absoluta", ha denunciat.

En aquest sentit, ha censurat que l'Executiu estigui disposat a donar a Puigdemont ia aquells que tenen "causes pendents amb la Justícia" el que "necessitin" i li "demanin" per seguir a Moncloa, atès que l'objectiu és que els independentistes "el segueixin recolzant al Govern d'Espanya".

"Comprar els vots de Junts"

La número 2 de Núñez Feijóo ha admès que "a ningú" li ha "sorprès a hores d'ara" escoltar Sánchez dir que "els donarà plenes garanties" i ha insistit que això "el que significa és absoluta impunitat".

Tot i que ha dit que encara no coneixen els detalls d'aquest pacte amb Junts, ha pronosticat que abastarà qualsevol causa que tingui oberta aquestes persones "amb noms i cognoms", de manera que no hauran de "rendir comptes davant de la justícia, ni per delictes de corrupció, ni per delictes de terrorisme, ni per cap mena de causa que afecta a ells".

Gamarra ha criticat que el president del Govern estigui disposat a fer aquest pas encara que la majoria de la societat espanyola estigui no només en contra sinó "absolutament avergonyida" pel que està disposat a fer "en el marc de la corrupció política per comprar aquests set vots que el van portar a la Moncloa”. Segons la seva opinió, ara "necessita que amb la corrupció econòmica arribant-li fins al coll" que els independentistes "el mantinguin a la Moncloa".