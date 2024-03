El PP batallarà a tots els fronts contra la llei d'amnistia

El PP ha subratllat aquest dissabte que "sempre estarà donant la batalla a tots els fronts" contra la llei d'amnistia acordada pel Govern amb ERC i Junts, tant al front institucional com als jutjats ia la Unió Europea.

"El Partit Popular estarà donant la batalla a tots els fronts, al front institucional, des dels jutjats i per descomptat des del carrer, recolzant tota la societat civil que no para de dir-li al president del Govern que no estem d'acord amb el que està fent", ha indicat la vicesecretària de Sanitat i Educació del PP, Ester Muñoz, al començament de la manifestació 'Sobren els motius, ¡Sánchez dimissió!' convocada per la societat civil a Madrid, ia la qual ha assistit acompanyada per la portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, i el senador popular Alfonso Serrano.

Muñoz ha destacat que la llei d'amnistia "només beneficia dos ciutadans a Espanya, Carles Puigdemont i Pedro Sánchez" i que per aquest fet, el PP està dissabte participant en aquesta manifestació i "sempre estarà acompanyant totes les manifestacions que organitzi la societat civil". Ha afegit que els espanyols ja coneixen quines són les respostes que està donant el Partit Popular, tant a les Corts Generals com a les institucions europees.

Cas Koldo davant el Parlament Europeu

En aquest sentit, Montserrat ha assenyalat que la setmana que ve denunciaran la corrupció del cas Koldo al Ple d'Estrasburg perquè, segons ha indicat, aquest presumpte cas de corrupció "ha utilitzat fons europeus".

"Es gasten els diners de les màscares en festes (...) Hi ha diners per a tot, hi ha diners per amnistiar a corruptes (...) després no hi ha diners per als bàsics. I què són els bàsics, per exemple, a Madrid? Rodalies", ha afirmat Serrano en relació amb aquest cas i amb la llei d'amnistia.

En paral·lel, la vicesecretària de Sanitat ha indicat que els principals líders populars no han acudit a la data perquè aquest cap de setmana els barons i el líder, Alberto Núñez Feijóo, són a Còrdova per coordinar polítiques i posar en comú accions en matèria econòmica, educativa o de conciliació.

"La directiva del partit ja tenia plantejada abans una reunió, que també és molt important, a Còrdova, allà estan tots amb els nostres presidents autonòmics donant una resposta als problemes reals dels espanyols", ha afirmat Muñoz.

I en referència a la Comissió de Venècia del Consell d'Europa, que va emetre un esborrany sobre la llei d'amnistia, Muñoz ha remarcat que dictamina que les amnisties han d'estar recollides a la Constitució i alerta que aquesta llei no és a la Constitució.

"De fet li diu al Govern que el que hauria de fer és incloure-la a la Constitució. Diu a més que aquesta amnistia el que està fent és fragmentant la societat civil i Espanya, això és el que reconeix aquest informe d'aquest esborrany. Diu a més que no es pot jutjar els jutges ni anomenar-los prevaricadors per fer el que han de fer, que és la seva feina", ha conclòs Muñoz.