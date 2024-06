El PP carrega contra el PSOE per 'permetre el vot telemàtic' als 'fugats'

per Redacció CatalunyaPress

El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, ha carregat aquest divendres contra el PSOE per unir-se als independentistes catalans al Parlament en "permetre el vot telemàtic" que "va anul·lar el Tribunal Constitucional (TC)" als "fugats" del 'procés'. "Convivència en deien", ha ironitzat.

Així s'ha referit el portaveu parlamentari en un missatge publicat a la xarxa social X després que el PSC s'hagi unit a Junts, ERC, Comuns i CUP per registrar una proposta al Parlament per ampliar els supòsits de delegació de vot i incorpora, per primera vegada, el vot telemàtic al reglament de la Cambra, cosa que facilitaria el vot de Carlos Puigdemont.

Aquesta modificació facilitaria la votació telemàtica de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a revalidar el càrrec, Carles Puigdemont, i de l'exconseller i diputat de Junts Lluís Puig, que són a l'estranger en espera que se'ls apliqui la Llei d'Amnistia .

Precisament va ser el PSC el que va presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional (TC) contra el vot telemàtic de Puig la legislatura passada, i l'Alt Tribunal va acordar el 5 de juny passat anul·lar el vot de l'exconseller, contra els acords de la Mesa de la Cambra que li van permetre votar telemàticament.

En un altre sentit, Tellado també ha retret que el PSC també "permeti" que "la CUP pugui abandonar el grup mixt i formar-ne un de propi" i "òbvia al PP en les declaracions institucionals", segons ha criticat.

El PSC lidera el procés

El president del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha afirmat que "els que prometien acabar amb el 'procés' ara el lideren" en referència implícita al PSC, després de l'acord que ha aconseguit el partit de Salvador Illa amb Junts, ERC, Comuns i CUP per ampliar els supòsits de delegació de vot i incorporar el vot telemàtic al reglament de la Cambra catalana.

"I encara n'hi ha alguns que ens exigeixen recolzar Illa", ha assegurat aquest divendres en una publicació a 'X' recollida per Europa Press, respecte a recolzar el líder socialista en una eventual investidura a la Presidència de la Generalitat.

