PP i Cs exploren una fórmula de col·laboració de cara a les eleccions del 12 de maig

El PP ha obert converses amb Ciutadans per explorar una fórmula de col·laboració davant les eleccions catalanes del proper 12 de maig, si bé la formació d'Alberto Núñez Feijóo té clar que es presentarà amb el nom i les sigles, i "sense coalició", segons han indicat a Europa Press fonts populars.

Les dues formacions ja havien iniciat les setmanes passades una via de negociació per estudiar com col·laborar davant les eleccions europees del proper 9 de juny, però ara aquestes converses s'han estès també a les catalanes.

De fet, membres de la cúpula del PP i de la direcció de Ciutadans que encapçala Adrián Vázquez ja van mantenir un contacte aquest mateix dimecres a la tarda, després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciés un avenç electoral, segons han assenyalat les mateixes fonts.

Cs veuria la coalició amb bons ulls

Aquest dijous 14 de març, l'Executiva permanent de Ciutadans ha celebrat una reunió en què han traslladat la intenció de buscar un acord amb el PP per concórrer als comicis catalanes com a part d'un "bloc o front constitucionalista", en la conformació del qual, segons diuen, ja estan treballant, però sense donar-ne més detalls.

"Les possibilitats estan obertes", han assegurat fonts populars, si bé ja anticipen que el PP es presentarà amb les sigles i amb el nom, rebutjant la possibilitat de concórrer en una coalició. A més, creuen que Ciutadans té possibilitat de reivindicar allò que ha estat dins del projecte del Partit Popular.

A Gènova consideren a més que anar junts als comicis --encara que encara no estigui clara la fórmula-- és una forma de "reivindicar la victòria constitucionalista" que va aconseguir Inés Arrimadas a les eleccions catalanes del 21 de desembre del 2017, segons fonts del PP .

Ciutadans va guanyar aquelles eleccions catalanes del 2017 en aconseguir el seu millor resultat històric en aquesta comunitat, un 25,34% dels vots, i obtenir 37 escons al Parlament, superant Junts i ERC. No obstant, aquesta victòria històrica no li va servir per governar, atès que la suma dels seus escons amb els dels seus hipotètics socis de govern, PSC (17) i PP (3), no va aconseguir la majoria parlamentària, que sí que van aconseguir els partits independentistes .

El PP no té candidat avui dia

L'avançament de les catalanes ha trastocat els plans de Feijóo, que tenia previst convocar un congrés del PP català després de les europees del juny i proclamar un candidat oficialment, pensant que les catalanes serien el febrer del 2025 oa finals d'any com més aviat.

En aquest moment, Génova no ha confirmat qui serà el seu candidat a la Generalitat i aposta per la calma, més quan estan immersos en negociacions amb la direcció de Ciutadans per explorar una fórmula de col·laboració davant les catalanes del maig.

Tot i que la direcció del PP no ha descartat Alejandro Fernández, a les travesses d'aquests mesos apareixen també altres possibles candidats: la portaveu del PP al Parlament europeu, Dolors Montserrat; el regidor a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera; el diputat del PP i exportaveu de Cs, Nacho Martín Blanco; o l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes.

En qualsevol cas, fonts de la direcció del PP ja anticipen que el principal cartell electoral del partit a Catalunya serà el mateix Feijóo, que es bolcarà a la campanya electoral, com farà també amb les eleccions basques del 21 d'abril i les europees del juny .