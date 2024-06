El PP demana la dimissió de Pedro Sánchez després de la imputació a Begoña Gómez

El portaveu de la direcció nacional del PP, Borja Sémper, ha emplaçat aquest dimarts el president del Govern, Pedro Sánchez, a "reflexionar" després de la imputació de la seva dona, Begoña Gómez, i ha assegurat que "un president amb un mínim de dignitat dimitiria" davant un "escàndol d'aquest caràcter". A més, ha insistit a exigir explicacions al cap de l'Executiu després de constatar que “la Moncloa està investigada per corrupció”.

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa convocada a la seu de 'Gènova' per traslladar l'opinió del primer partit de l'oposició davant la decisió anunciada pel jutge Juan Carlos Peinado de citar com a investigada l'esposa de Sánchez, Begoña Gómez, el proper 5 de juliol, per presumptes delictes de corrupció als negocis i tràfic d'influències.

En el mateix sentit s'ha pronunciat el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, que demana que Sánchez prengui una “decisió”. "Que la dona del president del Govern sigui imputada i citada a declarar l'obliga a assumir la responsabilitat política immediatament", ha assegurat el líder del PP.

A més, Sémper ha denunciat que Sánchez està "instal·lat a la mentida". "Qualsevol president amb un mínim de dignitat dimitiria avui mateix davant aquesta citació judicial. Perquè recordem que Pedro Sánchez ha demanat en el passat dimissions a imputats", ha asseverat el portaveu popular, que ha instat el president del Govern a "fer-ne una reflexió profunda i fonda".

"La realitat --ha exposat-- és que al jutjat d'instrucció 41 de Madrid ja hi ha dues peces sobre la dona del president, que la Fiscalia europea investiga, d'una banda, l'ús de fons europeus per a contractes per pagar-ne una trama corrupta i l'ús de fons europeus per contractar les empreses recomanades per la dona del president".

Recorden que demanava dimissions a imputats

En aquest context, ha demanat a Sánchez que reflexioni perquè ell mateix va demanar en el passat dimissions de persones imputades i ara la imputada és “la dona del president del Govern” per “beneficiar-se suposadament de la seva posició sentimental per tenir un benefici econòmic del seu govern ".

"El senyor Sánchez condemna aquest país a veure com la seva dona surt d'un cotxe i entra als jutjats per donar explicacions sobre les seves suposades pràctiques corruptes. I això és responsabilitat única del president. És tot absolutament inaudit, mai abans un carter havia anat a La Moncloa a portar una citació judicial", ha emfatitzat, abans d'exigir Sánchez garanties que no "interferirà en la investigació judicial".

Sémper ha afegit que Gómez "té un mes per preparar la seva defensa" però que la ciutadania no pot "esperar" i el president ha de sortir "avui mateix" a "donar la cara", oferir explicacions, i "aclarir els dubtes que puguin existir".

Què opinen els que el van fer pujar contra la corrupció?

També ha reptat a pronunciar-se als socis del Govern que "repudien la corrupció" i "van pujar" a La Moncloa amb aquest argument, en donar suport a la moció de censura contra Mariano Rajoy el 2018.

Alhora, s'ha mostrat convençut que hi ha una "majoria social que no veu normal el que està passant" i que no podrà ser "silenciada" ia la qual ha convidat a pronunciar-se diumenge que ve sobre aquesta qüestió a l'emetre el seu vot a les eleccions europees.

Preguntat si, en aquestes circumstàncies, Feijóo estaria disposat a presentar una moció de censura contra Sánchez, el portaveu de PP s'ha limitat a indicar que seran els tribunals els que dirimeixin si hi ha il·lícit penal o no en l'actuació de Gómez i en reclamar Sánchez que rendeixi comptes davant d'una situació "extraordinàriament greu". Sobre si això pot accelerar la citació del president davant la comissió del Senat sobre el 'cas Koldo', Sémper no ha donat dates.

Sí que ha carregat contra la portaveu del Govern, Pilar Alegría, per assegurar que tot això "és cosa de tabloides", i insinuar, al seu parer, que el jutge Peinado està prenent decisions "no conforme a dret, sinó a altres criteris". Alegria ha expressat la seva "estranyesa" pel fet que la citació a Gómez es produeixi cinc dies abans de les eleccions europees, de la qual cosa Sémper dedueix que el Govern ha tractat aquest assumpte al Consell de Ministres.

El portaveu del PP creu que a Moncloa estan intentant "tapar amb insults" i "assenyalant a mitjans" les "greus sospites de corrupció que pengen sobre el Govern" i ha preguntat a Alegria sí que existeix una "conspiració global" contra Sánchez de la qual també hi participen la Fiscalia Europea i l'Audiència Provincial de Madrid.

Segons la seva opinió, l'Executiu porta "mesos" preparant-se per a aquest moment i per això ha estat insultat a "jutges i tribunals" i denunciant l'anomenada "màquina del fang" des de la carta que Sánchez va enviar als espanyols quan es va prendre la seva parada de cinc dies a finals dabril.