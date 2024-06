El PP espera poder aconseguir un finançament ''equànime'' que no prevalgui Catalunya

El portaveu i vicesecretari de Cultura del PP, Borja Sémper, espera que el seu partit, juntament amb alguns barons socialistes, pugui aconseguir un nou model de finançament autonòmic "equànime" i que no prevalgui Catalunya sobre altres territoris.

Així ho ha dit en declaracions a la Fira del Llibre de Madrid després de ser preguntat sobre les crítiques del president de Castella-la Manxa, el socialista Emiliano García-Page, a la possibilitat que Catalunya aconsegueixi un "finançament singular".

En opinió de Sémper, el president del Govern, Pedro Sánchez, està "disposat a tot el que demanen els independentistes per mantenir-se al Govern" i tot apunta que no proposarà un finançament autonòmic amb "equanimitat". "Però això no vol dir que no l'aconseguirem", ha apuntat.

Segons el dirigent popular és "normal" i "perfectament comprensible que hi hagi dirigents socialistes en comunitats autònomes governades o no pel PSOE es rebel·lin" davant "l'atropellament" que, segons ell, prepara l'Executiu en aquesta matèria.

Contra l'atropellament que ve

Per això, s'ha mostrat convençut que els populars, "en companyia d'alguns socialistes" es posicionaran en "contra d'un atropellament econòmic que perjudiqui el conjunt dels espanyols en benefici de només uns quants".

I és que, ha recalcat, Espanya “afortunadament és un país plural”, però “no és més singular un ciutadà d'Extremadura, un andalús o un valencià que un català, un basc o un gallec”.

"Tots som singulars. I el que han de fer els poders públics és respondre amb equanimitat i si la resposta no va destinada a ser equànime i igual amb tots els espanyols sinó a afavorir els independentistes que et garanteixen el teu govern en funció del que els donis, doncs estem fent un pa amb unes coques", ha conclòs.