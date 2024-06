PP i Junts pacten al Senat amb l'ombra de la moció de censura a Sánchez

Nou acostament entre Junts i el PP, mentre planeja l'ombra d'una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. El PP ha tirat endavant aquest dimecres al Ple del Senat una iniciativa que demana al Govern consensuar un pla de xoc per facilitar l'accés dels joves a un habitatge, que ha comptat amb el suport de Junts en acceptar una incorporació al text per respectar la distribució de competències de les comunitats en aquesta matèria. Un acord que fa preveure que hi pugui haver més acostaments.

Els de Feijóo havien portat aquesta iniciativa al Ple del Senat, que a més de demanar un pla de xoc, també reclama acabar amb "les polítiques intervencionistes" de preus de lloguer, incentivar l'aflorament d'habitatges buits al mercat amb una deducció a l'IRPF o oferir assegurances d'impagament per als qui posen el seu habitatge de lloguer.

Però els populars, tot i no necessitar els vots, han acabat acceptant dues esmenes de Junts sobre el respecte al marc competencial de les comunitats autònomes en matèria d'habitatge, assegurant així el suport dels tres senadors de la formació de Carles Puigdemont .

Aquest acostament és especialment rellevant quan aquesta setmana s'ha parlat d'una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez pactada entre el PP i Junts. Alberto Núñez Feijóo ha dit aquest dilluns que de moment no pensa presentar una moció de censura contra el Govern de Pedro Sánchez, però no ha descartat recórrer a aquesta "eina" en el futur si es dóna el "context adequat" i pensen que pot "ser útil en aquest context".

I sembla que el líder popular ja s'ha posat a treballar per canviar aquest context que de moment no li és favorable, intentant lligar el suport dels de Puigdemont amb una concessió a la Cambra Alta. Una mostra d'afecte que podria significar un avís a navegants, recordant als socialistes que Junts i PP comparteixen models econòmics, i que si es trenqués el veto bidireccional el suport natural dels postconvergents aniria, una altra vegada, cap a les files del PP.