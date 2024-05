El PP mou fitxa de cara a les eleccions europees: reunió del Comitè Executiu

per Redacció CatalunyaPress

El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, reuneix aquest dimarts 14 de maig el Comitè Executiu Nacional de la formació per mobilitzar el seu partit davant les eleccions europees del 9 de juny després del "pas de gegant" que ha fet el partit a Catalunya amb uns "magnífics" resultats a les urnes el passat diumenge 12 de maig, en paraules del portaveu de la formació, Borja Sémper.

Fonts del PP consideren que surten "reforçats" per afrontar la campanya europea després d'escalar de 3 a 15 diputats al Parlament i consolidar-se com a primera "força constitucionalista" a Catalunya, una autonomia clau per arribar a Moncloa pel nombre d'escons que reparteix a unes generals.

"Hem fet un pas de gegant perquè es pugui fer el canvi polític que necessita el nostre país. Un canvi polític que està a les portes, un canvi polític que necessita el nostre país", ha declarat Sémper en una roda de premsa a la seu del PP per analitzar els resultats de les catalanes, en què Feijóo ha estat rebut amb un aplaudiment de la cúpula del partit.

D'aquesta manera es tornarà a visualitzar aquest suport al líder del PP al Comitè Executiu Nacional del PP, al qual assisteixen els barons territorials de la formació. A la caserna general dels populars ja es posen en mode electoral per afrontar les europees, en què aspiren a passar dels 13 escons actuals a més d'una vintena d'eurodiputats.

Trucada a la mobilització

Feijóo aprofitarà la reunió amb la plana més gran del seu partit per fer aquesta crida a la mobilització. Ja la va verbalitzar fa un parell de setmanes davant dels seus diputats i senadors al Congrés, demanant aquesta implicació fins a l'alcalde del municipi més petit. Aquí els va reclamar que es dediquin a "conscienciar" que han "unir el vot" al voltant del PP, que és "l'única alternativa possible" a Sánchez, atès que "tota la resta és dividir i, en conseqüència, és facilitar que es quedin els que se n'han d'anar".

Davant les eleccions europees del 9 de juny, Sémper ha recalcat que el seu partit és "alternativa indiscutible" del constitucionalisme a tot Espanya ia Europa i afronten aquests comicis amb un Partit Popular "més fort que mai".

"Són extraordinàriament importants perquè per primera vegada tots els espanyols podran acudir a les urnes des de la investidura de Pedro Sánchez. I per primera vegada tindrem l'oportunitat d'impugnar una política basada en mentides contínues, en suposades pràctiques corruptes, en inestabilitat i en colonització i deteriorament institucional del nostre país", ha asseverat.

Després de preguntar-se si el PP apel·larà als electors de Vox, que té tres eurodiputats a Brussel·les, Sémper ha assegurat que el PP apel·larà "a tot l'univers electoral", al·ludint així als votants de PSC, Cs i Vox.

Encara més, el portaveu del PP ha dit que "la possibilitat de victòria electoral descansa en tots aquells espanyols farts" i "cansats d'aquesta mala política", de la "polarització" i "de la divisió entre espanyols".

"I això hi haurà votants que ho ratificaran, que en el passat hagin votat Vox, que en el passat hagin votat el Partit Socialista o que en el passat hagin votat Ciutadans. I això és al que aspirem. I és la nostra única obsessió i preocupació, que els espanyols que volen un canvi de política a Espanya confiïn al PP", ha finalitzat.