El PP planteja consensuar un pla per facilitar l'accés dels joves a l'habitatge

El PP considera que les mesures del Govern en matèria d'habitatge no estan ajudant a solucionar el "problema estructural" a què s'enfronten els joves de poder trobar un pis a un preu assequible. Per això, demana consensuar un pla de xoc per facilitar l'accés dels joves a un habitatge, acabar amb "les polítiques intervencionistes" de preus de lloguer, incentivar l'aflorament d'habitatges buits al mercat amb una deducció a l'IRPF o oferir assegurances de impagament per als qui posen el seu habitatge de lloguer.

Aquestes mesures s'inclouen a la moció conseqüència d'interpel·lació que el PP portarà al Ple del Senat aquesta setmana. El debat i votació es produirà per tant en plena campanya de les eleccions europees del proper 9 de juny, en què Alberto Núñez Feijóo ha posat el focus en els joves.

De fet, Feijóo ha presentat com a mesura estrella de campanya l'exempció d'impostos als joves en el seu primer any de carrera professional per fer-ho progressiu els quatre següents, de manera que els recursos que s'estalviïn els puguin dedicar al primer habitatge, negoci , millores en la formació o el seu primer fill.

El PP subratlla que "la dificultat dels joves" per aconseguir un habitatge assequible és un problema que "està cobrant dimensions històriques" i recalca que per solucionar-lo "no n'hi ha prou de crear un Ministeri i aprovar una llei" sinó que cal partir d'un "diagnòstic encertat que posi el focus en la veritable causa que genera el problema d'habitatge a Espanya" que, al seu parer, "no és cap altre que la manca d'oferta".

Els populars destaquen que les mesures que el Govern està adoptant "no ajuden a solucionar" la situació. Així, assenyalen que l'aprovació de la Llei 12/2023 de 24 de maig pel dret a l'habitatge, "a més de ser una norma declarada inconstitucional en diversos articles per envair competències de les CCAA", preveu mesures que "distorsionen clarament el mercat del lloguer i està aconseguint l'efecte contrari al cercat: menys contractes d'arrendament i més cars".

"Desgraciadament, si el rumb no canvia radicalment, els joves s'emanciparan més tard, estaran condemnats a viure a pisos compartits, o amb sort en habitatges petits i de pitjor qualitat", avisa el PP, que denuncia en la seva moció l'incompliment o la inconcreció de promeses electorals del Govern.

Així, ressalta que "de l'anunci electoral" de Pedro Sánchez de 183.000 vivendes, "només se sap que el Ministeri n'ha compromès 24.964, cosa que significa que ha traspassat la responsabilitat de la seva execució a Entitats Locals i Comunitats Autònomes". "Sense data coneguda de finalització. Xifres enormement allunyades de les 215.000 unitats anuals que calen", critica el PP.

En aquest context, el PP insta l'Executiu de Pedro Sánchez en la moció a "consensuar amb la resta de forces polítiques un pla de xoc amb mesures especialment dissenyades per facilitar l'accés als joves a un habitatge assequible".

A més, reclama "acabar amb les polítiques intervencionistes de preus de lloguer" que, segons la seva opinió, "estan escanyant l'oferta i, amb això, empenyent els preus a l'alça"; oferir assegurances d'impagament per als que posen el seu habitatge de lloguer per "atenuar la incertesa de possibles impagaments de renda"; i agilitzar la tramitació urbanística, reduint la burocràcia.

També planteja "establir el marc legal necessari per promocionar la construcció d'habitatge de lloguer a preu assequible, sobretot per als joves i els qui tenen menys ingressos, amb fórmules de col·laboració publicoprivada, en sòls públics i privats".

En la moció, que ha recollit Europa Press, el PP proposa a més establir les condicions legals i administratives per crear una indústria de la rehabilitació, que permeti modernitzar i fer més habitables i eficients els habitatges.

Finalment, el Grup Popular aposta per "incentivar l'aflorament d'habitatges buits al mercat, aplicant una deducció a l'IRPF als propietaris que formalitzin nous contractes d'arrendament d'immobles que hagin estat en desús almenys dos anys".