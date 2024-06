El PP proposa que Barcelona cedeixi sòl a empreses per construir vivenda assequible

per Gabriel Izcovich

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha proposat que el govern municipal elabori un programa de cessió de sòl en règim de dret de superfície a empreses privades per a la construcció d'habitatges de lloguer assequible, ha informat aquest dissabte el partit en un comunicat.

Sirera ha valorat que Barcelona "necessita propostes assenyades que ja funcionen en altres ciutats i que s'han demostrat efectives", i ha criticat el govern municipal del socialista Jaume Collboni per ser, diu, un fre a la construcció de nous pisos a la ciutat.

El dirigent popular també ha demanat transformar oficines en vivenda assequible, posant com a exemple el barri tecnològic del 22@ on, diu, hi ha molt a explorar en aquesta proposta, i ha exigit més col·laboració publicoprivada al sector immobiliari de la capital catalana.