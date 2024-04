El PP proposa una reforma per castigar la multireincidència exagerada a Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

El portaveu del Grup Popular al Congrés, Miguel Tellado, ha anunciat aquest dijous que el seu partit proposarà reformar el Codi Penal per castigar els delictes de multireincidència, que ha titllat d'“exagerada” a Catalunya.

Ho ha dit en declaracions als periodistes després de visitar el mercat de Sant Ildefons a Cornellà de Llobregat (Barcelona), juntament amb el president del PPC i candidat al 12M, Alejandro Fernández.

Tellado ha subratllat que la modificació del Codi Penal "necessita no només una majoria parlamentària per aprovar-la, sinó també un govern al capdavant de la Generalitat disposat a complir-la i a executar-la".

També ha explicat que el PP proposarà reforçar la protecció ciutadana davant de les ocupacions: "Defensarem el desallotjament en 24 hores de qualsevol ocupació il·legal amb reforç de les penes en delictes d'usurpació o anul·lant les inscripcions il·legals al padró".

Alejandro Fernández proposa augmentar els agents de Mossos

Per part seva, Fernández ha criticat la mesura del Govern anunciada aquest dimecres de designar la Prefectura de Via Laietana de Barcelona a un lloc de memòria: "És una profunda irresponsabilitat, perquè a la seguretat ciutadana a Catalunya falten efectius i no sobra ningú".

El candidat popular a les eleccions catalanes ha assenyalat que les dades d'inseguretat a Catalunya són "especialment preocupants" i que les propostes per a les eleccions inclouen la incorporació de 570 nous agents i tres unitats destinades a la lluita contra els delictes sexuals, la multireincidència i l'ocupació il·legal, ha detallat.

Fernández també ha afirmat que ha de millorar el model de finançament de Catalunya, "que juntament amb la Comunitat Valenciana i les Balears són les que surten pitjor parades del model actual".

PSC, Junts i ERC són "tres potes del mateix projecte"

Tellado ha subratllat que, a les eleccions de la Generalitat, el PSC, Junts i ERC "és igual l'ordre en què quedin, perquè són tres potes del mateix projecte", i que el candidat del PSC, Salvador Illa, està subordinat a Pedro Sánchez, subordinat a l'independentisme.

Ha posat èmfasi que després d'una dècada de l'inici del 'procés', Catalunya té pitjors dades de creixement econòmic, una inseguretat ciutadana creixent i un deteriorament dels serveis públics, ha dit.

"Mentre Puigdemont, Aragonès o Illa volen suport perquè la seva prioritat sigui seguir abstrets en els seus propis problemes, Alejandro Fernández es presenta davant els catalans amb l'objectiu clar de posar les preocupacions de la gent en primer terme de la política actual", ha recalcat .

Després de ser preguntat per les disculpes del candidat d'EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, i la polèmica generada per les seves paraules en una entrevista en què qualificava ETA d'"un grup armat", Tellado ha afirmat que creu que les disculpes "no són reals".

"El senyor Otxandiano ha de reconèixer el mal que ha causat una banda terrorista i Pedro Sánchez hauria de comparèixer públicament per reconèixer que si avui és president del govern espanyol és perquè ha accedit al xantatge d'un partit", ha asseverat.

Pel que fa a la confirmació que Koldo García compareixerà davant de la comissió d'investigació del Senat aquest dilluns, Tellado ha recordat que des del PP treballaran perquè "sobre aquest cas de corrupció s'aclareixi absolutament tot".