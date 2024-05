El PP remetrà al Palau de la Moncloa les 1.136 cartes de ciutadans sobre els seus problemes "reals" que va rebre les últimes 48 hores de les cinc jornades de reflexió del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, en què el 88,82% manifesta els seus queixes, preocupacions o enuig amb el president del Govern davant l'11,18% que expressa el seu suport i comprensió amb la pausa per meditar, segons han informat fonts del partit.

Dissabte passat, a escassos dos dies de la data fixada pel mateix Sánchez per comunicar si renunciava o no a la Presidència del Govern, el PP va convidar la ciutadania a respondre a la carta remesa pel president del Govern tres dies abans per transmetre'l els problemes "reals" a què s'enfronten al seu dia a dia.

Amb el nom 'En Legítima correspondència', la formació que lidera Alberto Núñez Feijóo va llançar aquesta iniciativa coincidint amb el Comitè Federal que el 27 d'abril estava celebrant el PSOE per mostrar suport a Sánchez.

Cartes entre el 27 i el 29 d'abril

A més de sol·licitar la col·laboració ciutadana a través de les xarxes socials, el PP va posar a disposició una adreça de correu electrònic per rebre aquestes missives amb el compromís de fer-les arribar després al president del Govern.

"Tots tenim preocupacions que volem que es resolguin. Així que votis al partit que votis, suma't a aquest moviment i anima't a escriure'l. Al Partit Popular volem reunir moltíssimes cartes amb totes les vostres inquietuds per enviar-les totes juntes", demanava el PP en un vídeo penjat a xarxes socials.

Fonts del PP han assenyalat que en 48 hores, entre el 27 i el 29 d'abril, van rebre 1.136 cartes dels ciutadans, de les quals el 88,82% se centraven a explicar els seus problemes, queixes i preocupacions diàries, així com la seva enuig per la situació.

Per contra, l'11,18% d'aquesta correspondència que va rebre el PP mostrava el suport a Pedro Sánchez, immers llavors en aquest període de reflexió i al qual va posar punt final el 29.

Aquest dilluns, en una compareixença sense preguntes va anunciar que es quedava al capdavant del Govern malgrat que en les hores prèvies cada cop més càrrecs del seu propi partit havien donat per fet en privat que dimitiria.

La pujada de preus, l'accés a l'habitatge o l'okupació

Els problemes més esmentats en aquestes cartes són els impostos i "l'elevada càrrega impositiva", la "pujada de preus", la "dificultat a l'accés a l'habitatge", els problemes que afronten els autònoms, l'ocupació, la llei d'amnistia , la defensa d'una "justícia independent"; o la situació de l'educació o la sanitat.

"Llistes d'espera cada cop més llargues i cops a la sanitat privada", assegura un dels remitents; "L'educació està pitjor cada dia (...) Tot ha empitjorat amb vostè al Govern, senyor Sánchez", afegeix un altre; "la incertesa laboral i la dificultat per accedir a llocs de treball estables afecten la nostra qualitat de vida", sosté un altre ciutadà; "la dificultat persistent a l'accés a l'habitatge, especialment per a les generacions més joves", assenyala una altra persona a la carta que ha fet arribar al PP.

Altres ciutadans expressen en aquesta correspondència la seva preocupació per la "inseguretat" i l'"okupació", altres critiquen la "demonització de la dreta" i que Sánchez governi "per una banda", i alguns expressen la seva "decepció amb l'esquerra", segons es recull a diverses missives.

El PP farà arribar a Moncloa aquestes cartes

Així mateix, hi ha persones que recriminen a Sánchez la seva reflexió i expressen el seu enuig: "Preocupeu-vos dels problemes de les persones i no de les seves butxaques"; "Per mi vostè és una gran decepció com a socialista"; "el seu narcisisme ha eclipsat la seva capacitat per governar de manera justa i transparent"; "¿En el conveni col·lectiu dels 'presidents de Govern' es contemplen cinc dies per reflexionar? Si és així, li proposo que lluiti per traslladar aquest privilegi a tots els espanyols, així podríem descansar de la nostra feina de tant en tant".

El PP farà arribar "properament" aquestes 1.136 cartes per correu al Palau de la Moncloa, seu on també hi ha la residència de Sánchez, perquè pugui llegir quines són les inquietuds dels ciutadans, segons han assenyalat fonts de la formació.

Al compte d'Instagram, aquesta iniciativa ha tingut un impacte de 82K, a Twitter 59,1K; a Facebook 3.055K; ia Youtube 3,2K, ha precisat el PP.