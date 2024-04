El PP s'obre a un nou finançament per a Catalunya: ''Cap problema'' en parlar-ho

El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha negat que el seu partit tingui "cap problema" de parlar d'un nou finançament per a Catalunya, si bé ha demanat atendre els problemes, segons les paraules, que té la comunitat en impostos i despesa .

En una entrevista concedida aquest dimarts 16 d'abril, ha instat a "fer els deures", per una banda, en matèria impositiva, sobre la qual ha criticat que els catalans siguin els ciutadans que paguen més impostos de tot Espanya, segons ell.

Alhora, ha destacat que aquests són impostos que es decideixen a Catalunya. "Paguem més per ser catalans, però perquè ho decidim al Parlament de Catalunya, no perquè ho decideixin de Madrid. Per tant, el problema el tenim aquí", ha assegurat.

D'altra banda, ha assenyalat a la despesa, que ha demanat dedicar "al que realment necessiten els catalans i no al que necessiten els partits independentistes".

I en preguntar-li per una possible entesa amb Junts+ Puigdemont per Catalunya en l'àmbit econòmic, ha afirmat que això podria arribar a ser possible, encara que "depèn de com s'aixequin aquell dia", si bé ha opinat que amb el Junts per Catalunya d'avui dia és molt difícil posar-se d'acord en res, textualment.

Vídeo per captar vots socialistes

Dilluns passat 15 d'abril els populars van presentar la campanya El teu vot davant del mirall , en el marc de la precampanya de les eleccions catalanes del 12 de maig, en què "posa davant del mirall el votant del PSC traït per (Pedro) Sánchez després d'aprovar-se la Llei d'Amnistia.

En el marc de la campanya, els populars han llançat un vídeo on es veu una votant del PSC que s'està preparant per anar a la tradicional Festa de la Rosa del PSC, que se celebra cada any a Gavà (Baix Llobregat) , i que descobreix que el seu vot serveix per "enlairar Puigdemont".

Amb aquesta campanya, el PP vol mostrar "empatia" amb els votants socialistes que no comparteixen que el president del Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, hagi donat suport a la Llei d'Amnistia.