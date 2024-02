El PP supera el PSOE al CIS gràcies a la polèmica de l'amnistia

El Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de febrer, el primer després de la votació final de la Llei d'Amnistia, reflecteix un empat tècnic entre els dos grans partits, amb el PP al capdavant amb un 33,2% davant del 33% del PSOE.

En un mes, el PSOE ha perdut un punt i s'ha vist dissipar l'avantatge de gairebé dos punts que tenia al gener, quan va aconseguir el rècord i es va anotar un 34%. I aquest punt és el que guanya el PP d'un mes a un altre.

La tercera plaça és per a Sumar, amb un 10,2% mentre que Vox segueix caient a les enquestes del CIS i ara s'anota un 7,9%. Podem queda molt lluny amb una estimació de vot del 2,9%.

L'enquesta es basa en 3.926 entrevistes telefòniques realitzades a ciutadans de 1.193 municipis de 50 províncies els sis primers dies de febrer, després de la votació de la llei d'amnistia, que no va resultar aprovada en despenjar-se Junts en la votació que requeria majoria absoluta.

El PP treu dos punts al PSOE

Si demà mateix se celebressin eleccions un de cada quatre enquestats (24,1%) ja avança que votaria el PP, davant d'un 22,1% que té decidit recolzar el PSOE. Davant d'aquesta pregunta directa hi ha un 14,4% que no sap què votaria, un 4,7% que prefereix no contestar i un 7,9% s'abstindria.

Als que no es pronuncien se'ls pregunta quin partit els resulta més simpàtic, i aquí el PSOE surt afavorit i aconsegueix empatar amb el PP a la suma de 'vot més simpatia'.

Amb aquestes preguntes i la resta de l'enquesta, i aplicant la fórmula dels sociòlegs José Félix Tezanos (president del CIS) i Antonio Alaminos, l'estudi conclou que hi ha un empat tècnic entre els dos grans partits, aquesta vegada lleugerament desnivellat a favor del PP.

En concret, als d'Alberto Núñez se'ls atribueix una estimació de vot del 33,2%, fet que suposa un 1,1 punts més que al gener i per sobre del 33% amb què el PP va guanyar les eleccions del 23 de juliol. Per la seva banda, el PSOE se situa en el 33%, un punt per sota del seu rècord del gener (34%), però per sobre del 31,7% que va obtenir el 23J.

El PSOE perd l'avantatge que va guanyar fa mesos

Si fa un mes els socialistes treien gairebé dos punts d'avantatge, ara la distància entre tots dos se situa en només dues dècimes a favor del PP. A les últimes generals els populars van guanyar amb 1,3 punts respecte als socialistes.

Pel que fa a Sumar, el CIS li atorga una pujada de mig punt fins al 10,2%, per sobre del 9,7% de la primera enquesta després de la ruptura amb Podem al desembre i dos punts menys que el que la coalició va aconseguir unida als comicis del 23 de juliol. Podem, per segon mes en solitari, passa del 2,7% al 2,9%.

I, per contra, Vox continua la seva línia descendent al CIS, ara amb un 7,9% al febrer, quatre dècimes per sota de la dada del gener i quatre punts menys que a les eleccions del 2023, quan va aconseguir la tercera plaça.

Així doncs, el bloc de l'esquerra segueix al davant, amb un 43,2% dels dos partits del Govern de coalició davant del 41,1% del PP i Vox.

ERC i PNB guanyen Junts i Bildu

Pel que fa als partits d'àmbit territorial, ERC marca el millor registre de l'últim any amb un 2,1%, set dècimes per sobre de la dada del gener, mentre que Junts cau cinc dècimes i es queda en un 1%. Per la seva banda, el PNB també capgira les últimes enquestes i ara apareix davant de Bildu amb un 1% davant el 0,8 de la formació de l'esquerra abertzale.

La taula de valoració de líders es presenta molt ajustada, amb tres líders en només una dècima. Al capdavant apareix Yolanda Díaz, de Sumar, amb una nota de 4,27 punts, seguida del socialista Pedro Sánchez amb un 4,25 i del popular Alberto Núñez Feijó amb un 4,18. Tanca la llista, ja molt lluny, el recent reelegit president de Vox, Santiago Abascal, amb 2,76 punts. El CIS no pregunta per la líder de l'altre partit d?àmbit estatal, la secretària general de Podem, Ione Belarra.

En tot cas, Sánchez es manté com el polític preferit per presidir el Govern, i així li assenyalen un de cada quatre enquestats (25,6%), davant del 17,2% que obté Núñez Feijóo. El president del Govern genera desconfiança en el 68,5% dels enquestats, per un 29,7% que assegura que té força o molta confiança en ell, però les dades del cap de l'oposició són encara pitjors: només confia en Feijóo el 25 ,9% per un 72,4% que té poca o cap confiança en ell.

Si es creuen les dades amb el record de vot a les últimes generals, un terç dels votants del PSOE (33,2%) als comicis de juliol admet que tenen poca o cap confiança en el seu president, una desconfiança interna que al cas dels votants del PP amb Feijóo només arriba al 23,9%.