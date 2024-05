El PP, totalment embogit, assegura que Puigdemont tornarà a Espanya amb el Falcon

Els populars ja no saben què fer per cridar l'atenció i enfosquir la victòria dels socialistes a Catalunya. El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, ha demanat aquest dijous que el president del Govern, Pedro Sánchez, sigui clar i respongui de manera rotunda i abans de les eleccions europees si deixarà caure Salvador Illa i li lliurarà el govern de Catalunya a Carles Puigdemont, perquè ha indicat que el PP "molt es tem que Puigdemont pugui ser, més aviat que tard, el president de la Generalitat i que pot tornar a Espanya al Falcon de Sánchez".

Tellado, que ha fet aquestes declaracions durant una visita a una explotació ramadera a Gozón, Astúries, ha indicat que "avui mateix Puigdemont s'ha dirigit directament al Partit Socialista, al PSC i especialment a Pedro Sánchez per preguntar-li per què Junts no pot governar Catalunya sent la segona força si Sánchez governa Espanya després de perdre les eleccions”.

Així, segons el parer de Tellado, és important que el president del Govern respongui ràpid i de manera clara a aquesta pregunta ia l'ordre llançat per Puigdemont. "Demanem a Sánchez que no eviti la pregunta i que la conteste, que no esperi a contestar la pregunta després de les eleccions europees, que ho faci avui i ara perquè els espanyols tenen dret a saber si una vegada més Sánchez cedirà front a l'independentisme", ha manifestat Tellado.

El portaveu del PP al Congrés considera que "si alguna cosa han après al llarg dels últims mesos és que cada vegada que l'independentisme exigeix, Sánchez cedeix i claudica". "Avui el senyor Puigdemont ha estat tremendament clar i exigim al president del govern la mateixa claredat", ha indicat Tellado que ha manifestat que la realitat és que PSC i Junts són "dos actors que es necessiten mútuament" i són "un binomi".

Demanen moderació a Teresa Ribera

D'altra banda, preguntat per les declaracions de la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i cap de llista del PSOE a les eleccions europees, Teresa Ribera, que ha alertat de l'augment d'agressions a polítics les darreres setmanes i ha demanat a PP i Vox que siguin més mesurats en els seus discursos i en la identificació de culpables per evitar que incrementi la violència, Tellado ha indicat que “lliçons de Ribera, el Pedro Sánchez i dels seus socis sobre violència, per descomptat no n'accepten cap ".

"Nosaltres estem en contra de la violència i en contra de tota mena de terrorisme. No som nosaltres els que hem pactat el govern d´Espanya amb els hereus d´una banda terrorista. No som nosaltres els que sustentem la governabilitat d´Espanya amb un partit que porta a les seves candidatures terroristes condemnats", ha dit Tellado.

Així, ha insistit que Teresa Ribera "hauria de mesurar una mica més les paraules, perquè ella és ministra d'un govern recolzat pel partit hereu d'una banda terrorista".

"Aquesta és una bona ocasió perquè el PSOE trenqui tot contacte amb Bildu i reconegui que blanquejar el terrorisme és molt greu i això és el que fan dia a dia", va dir Tellado.

El PP demana una compareixença de Sánchez

D'altra banda Miguel Tellado ha tornat a incidir que el PP ha registrat per escrit la sol·licitud a la mesa del Congrés perquè s'augmentin els temps de l'oposició en la compareixença de Pedro Sánchez de dimecres 22 de maig, on en donarà compte de les activitats de la seva dona, i que així "no parli només de Palestina per no parlar dels problemes que afecten el Govern".

També ha tornat a criticar "el tancament del Congrés decretat per Armengol per evitar a Pedro Sánchez el disgust de comparèixer i sotmetre's al control de l'oposició en un moment on veuen perillar la majoria que el sustenta".