El PP veta l'amnistia al Senat com a pas previ a què sigui aprovada al Congrés

El PP ha utilitzat la majoria absoluta per aprovar aquest dimarts al Ple del Senat el seu veto --esmena a la totalitat-- a la Llei d'Amnistia, per la qual cosa ha tornat aquesta norma al Congrés perquè el Govern i els seus socis parlamentaris aixequin aquest veto i s'aprovi definitivament.

Com era previsible, l'amnistia ha estat vetada al Senat gràcies a la majoria absoluta del PP, sumant a més els vots favorables de Vox, UPN i AHI. Per part seva, el PSOE i els seus socis parlamentaris, com ERC, Junts, Bildu o PNB, han rebutjat aquest veto en una votació per crida.

L'expresident socialista aragonès Javier Lambán no ha votat. L'encarregada de defensar el veto del PP al Ple d'aquest dimarts ha estat el seu portaveu, Alicia García, que ha qualificat l'amnistia com un "immens frau democràtic", destacant les diferències amb l'amnistia aprovada el 1977.

"Aquesta amnistia ens va ajudar modèlicament a passar d'una dictadura a una democràcia, en aquell moment va prevaler la generositat. Avui només vam trobar una cosa: l'ambició d'un president que faria el que fos per seguir habitant a la Moncloa", ha denunciat Alicia García .

La portaveu dels populars ha recriminat al PSOE que menyspreessin l'amnistia que posteriorment van pactar amb les formacions independentistes: "El que abans del juliol era inconstitucional, ara és un acte impecable pel qual es feliciten vostès a si mateixos".

En aquest context, creu que l'amnistia "és un pagament més del deute" amb les formacions independentistes i s'ha preguntat "per quan el referèndum d'autodeterminació". "Senyories socialistes, la seva dependència de l'independentisme és cada vegada més gran. Avui és més gran que fa dos dies perquè la butaca del seu cap depèn de (Carles) Puigdemont i ERC", ha sentenciat.

Vox també la pretenia vetar

Per contra, el PP ha descartat donar suport a la proposta de veto de Vox a aquesta llei d'amnistia, encara que el seu portaveu, Paloma Gómez Enríquez, ha denunciat que la norma "atempta contra l'ordre constitucional" i que "són moltes" les organitzacions i institucions espanyoles i internacionals que "han mostrat la seva preocupació i rebuig" a aquesta iniciativa, en referència al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i als lletrats de la Comissió de Justícia del Congrés i del Senat.

Al fil, ha insistit que la proposició de llei "és una moneda de canvi de (Pedro) Sánchez per romandre al poder" i "garantir una absoluta impunitat a tots els delinqüents involucrats".

Així, ha retret el PSOE que impulsi una iniciativa "amb ple coneixement de la seva inconstitucionalitat i amb premeditat propòsit d'infringir la Constitució".

Per a Vox, aquesta proposició "no és l'eina que necessitem per buscar i aconseguir la normalització institucional, política i social de Catalunya", i per això ha formulat la seva proposta de veto al text de l'amnistia aprovat pel Congrés el 14 de març passat .

PSOE, ERC I Junts defensen la llei

Per part seva, el senador de Junts Josep Lluís Cleries s'ha mostrat en contra dels vetos presentats per PP i Vox al considerar que l'amnistia és "plenament ajustada al dret internacional" i està "preparada per al recorregut i encaix europeu".

"El nostre no rotund als vetos presentats i el nostre sí rotund a la proposició de la llei d'amnistia", ha dit.

Per ERC, la senadora Sara Bailac ha defensat la iniciativa legislativa i ha acusat el PP d'intentar "endarrerir" la tramitació de l'amnistia.

"Avui aquí vostès no poden dilatar més el tràmit d'una llei que s'aprovarà malgrat el veto infructuós", ha etzibat per després celebrar que la seva formació ha "obert un canvi" per "reparar en part els efectes de la repressió política". "Hem aconseguit l'amnistia i anem pel referèndum d'autodeterminació", ha afegit.

En el torn d'intervenció, el senador del PSOE Toni Magdaleno ha aprofitat per recordar la "victòria dels socialistes a les eleccions de Catalunya" i assegurar que el PP ha "fracassat" en la "labor d'oposició".

"Han estat incapaços de proposar una solució i han fracassat en l'intent de convèncer-nos que aquestes Corts Generals no tenen la legitimitat constitucional d'aprovar una llei d'amnistia", ha subratllat.

En aquest sentit, ha assenyalat que l'"estratègia de la polarització" dels populars no ha aconseguit "amagar l'elefant a l'habitació" que, segons la seva opinió, va ser "la crisi constitucional i de convivència més gran a Catalunya".

"Quan vostès governaven: dos referèndums il·legals, dues lleis de desconnexió i una declaració d'independència inconstitucional. I avui som aquí també per culpa seva, senyories del PP, perquè no van fer res quan van tenir l'oportunitat", ha afegit.

La resta de grups

En el torn de paraula, María Caballero --d'UPN-- ha manifestat el seu suport al veto del PP i la seva oposició a la llei a l'insistir que "l'amnistia no és constitucional".

"No ho és perquè no es va voler incloure de forma conscient a la Constitució del 1978; incloure-la hora requeriria d'una reforma constitucional", ha assenyalat, alhora que ha recalcat que aquesta mesura "no va estar mai en el debat electoral ni a l'agenda política" del PSOE i que això "passarà factura tard o d'hora".

Per Geroa Bai, Uxue Barcos s'ha manifestat en contra del veto proposat del PP, que ha qualificat de “teatre”. La senadora ha retret els d'Alberto Núñez Feijóo que durant dos mesos hagin "espremut" el tràmit parlamentari al Senat "fins al límit" i ha subratllat que fins i tot els mateixos constitucionalistes que el PP va trucar a la Comissió van reconèixer que l'amnistia és " constitucionalment admissible".

Al marge, el senador Igotz López, del PNB, ha defensat que la proposició de llei que aquest dimarts es debat al Senat no afecta la separació de poders perquè "les Corts Generals legislen" i els jutjats i tribunals "jutgen a cada moment sobre la base de les lleis vigents".

"La llei d'amnistia no jutja, legisla", ha destacat. Alhora, ha incidit que a Espanya s'ha indultat, entre d'altres, delictes de sang, assassinats, parricidis, violacions, estafes, corrupció i delictes fiscals.

"I a Catalunya no han matat ningú ni han robat ningú", ha apuntat.

El pas de l'amnistia pel Senat

Des de l'entrada de l'amnistia al Senat, la Mesa del Senat, amb majoria popular, ha sol·licitat diversos informes per opinar sobre aquesta norma diferents òrgans com el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Consell Fiscal, la Comissió de Venècia o els propis lletrats de la Cambra.

Els primers a emetre el seu informe van ser els lletrats del Senat, que van concloure que la proposició de llei d'amnistia és inconstitucional en un text dur en què critiquen la tramitació i el fons d'aquesta norma, que anomenen "reforma encoberta de la Constitució".

Per part seva, l'informe de la Comissió de Venècia no veu conflicte de separació de poders amb la Llei d'Amnistia si són els jutges els qui ordenen les mesures que beneficaran els emparats per la llei.

Tot i això, considera que la norma s'hauria d'haver aprovat per una majoria qualificada, més àmplia a l'absoluta, i critica el procediment d'urgència que ha seguit la llei al Congrés.

Així mateix, el Senat va encarregar a la Comissió General de les Comunitats Autònomes un informe sobre el contingut autonòmic de la llei d'amnistia, que va propiciar un debat amb diversos presidents autonòmics del PP i el president català, Pere Aragonès, sobre aquesta norma.

Pel que fa a l'informe del CGPJ, aquest òrgan encara no s'ha pronunciat, mentre que el Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha rebutjat dues vegades realitzar informes sobre aquesta norma.