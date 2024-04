El PP veta la Llei d'Amnistia al Senat

La portaveu del PP al Senat, Alicia García, ha confirmat aquest dimarts que la seva formació ha registrat un veto --esmena a la totalitat-- a la proposició de llei d'amnistia que va pactar el PSOE amb les formacions independentistes, i per això aquesta norma haurà de tornar al Congrés per ser aprovada definitivament.

Els d'Alberto Núñez Feijóo han materialitzat d'aquesta manera el seu rebuig a la Llei d'Amnistia i faran servir la majoria absoluta al Senat per aprovar aquest veto, que obligarà a tornar aquesta norma al Congrés perquè previsiblement s'aixequi aquest veto i s'aprovi de manera definitiva.

I és que aquest dimarts acaba el termini perquè els grups parlamentaris presentessin esmenes o vetos a aquesta proposició de llei d'amnistia que s'està tramitant actualment al Senat.

En aquest context, el PP i Vox han estat les dues formacions que han registrat el veto a aquest text.

Com a data límit fins al 16 de maig

El text de la Llei d'Amnistia va ser aprovat el 14 de març pel Congrés dels Diputats i va arribar al Senat l'endemà amb el tràmit d'urgència.

Tot i això, la reforma del Reglament impulsada pel PP va donar potestat a la Mesa de la Cambra Alta per eliminar la via d'urgència d'aquesta norma, com finalment va fer, i la norma està passant pel Senat com un text ordinari.

És a dir, el Senat té com a data límit per tramitar aquesta proposició de llei d'amnistia fins al 16 de maig, just després de les eleccions a Catalunya que se celebraran el diumenge 12 de maig.

La majoria absoluta del PP aprovarà el veto d'aquesta norma a la Cambra Alta, per la qual cosa després d'aquest termini, haurà de tornar al Congrés dels Diputats perquè s'aixequi aquest veto, i s'estimarà l'aprovació definitiva a finals de maig.