PP i Vox recolzen una multitudinària manifestació per demanar la dimissió de Sánchez

per Redacció CatalunyaPress

Milers de persones han anat aquest dissabte a la madrilenya plaça de Cibeles, per exigir la dimissió del president de Govern, Pedro Sánchez, i protestar contra l'amnistia als implicats en el procés. A la manifestació hi han assistit dirigents del PP, Vox i Ciutadans, a més d'altres cares conegudes de l'oposició al Govern, com l'exlíder d'UPyD, Rosa Díez, i l'exvicepresident del Parlament Europeu Alejo Vidal-Quadras.

En concret, a la manifestació, convocada per gairebé un centenar d'associacions i fòrums cívics sota el lema 'Sobren els motius ¡Sánchez dimisión!', han acudit la portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat; la vicesecretària de Sanitat i Educació del PP, Ester Muñoz; el líder de Vox, Santiago Abascal; el secretari general de Ciutadans, Adrián Vázquez, i el portaveu polític 'taronja', Jordi Cañas. Els manifestants, desafiant el mal temps i portant les banderes espanyola i europea, han corejat càntics com "Sánchez a presó", "Sánchez mentider i traïdor" o "No a l'amnistia".

El PP "donarà la batalla a tots els fronts" contra la llei d'amnistia: "Només beneficia Puigdemont i Sánchez"

A l'inici de la concentració, hi ha intervingut la vicesecretària de Sanitat i Educació del PP, Ester Muñoz. Ho ha fet per subratllar que el seu partit "sempre estarà donant la batalla a tots els fronts" contra la llei d'amnistia acordada pel Govern amb ERC i Junts, tant al front institucional com als jutjats ia la Unió Europea.

"El Partit Popular estarà donant la batalla a tots els fronts, al front institucional, des dels jutjats i per descomptat des del carrer, recolzant tota la societat civil que no para de dir-li al president del Govern que no estem d'acord de manera que està fent", ha indicat.

Muñoz ha lamentat que la llei d'amnistia "només beneficia dos ciutadans a Espanya, Carles Puigdemont i Pedro Sánchez" i que, per aquest fet, el PP està dissabte participant en aquesta manifestació i "sempre estarà acompanyant totes les manifestacions que organitzi la societat civil". Ha afegit que els espanyols ja coneixen quines són les respostes que està donant el Partit Popular, tant a les Corts Generals com a les institucions europees.