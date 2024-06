Pradales (PNB) és investit lehendakari amb el suport del PSE

per Redacció CatalunyaPress

Imanol Pradales ha estat proclamat lehendakari amb els 39 vots a favor del PNB i el PSE-EE al Ple d'investidura celebrat aquest dijous al Parlament Basc, on ha afirmat que accepta "amb honor" el desafiament de construir una Euskadi "plural, pròspera, oberta, justa i lliure".

Pradales (PNB) succeirà en el càrrec Iñigo Urkullu, a qui va rellevar com a candidat a lehendakari en les passades eleccions autonòmiques i que ha estat dotze anys al capdavant del Govern Basc.

La candidatura de Pradales ha superat en suports la de l'aspirant d'EH Bildu, Pello Otxandiano, que també optava a presidir el Govern Basc, però que només ha comptat amb els 27 suports del grup. El PP, Sumar i Vox s'han abstingut a la votació, en què segons el reglament de la Cambra no es poden plantejar vots en contra.

En el discurs, Pradales ha reconegut que, malgrat que Euskadi compta "amb alguns dels millors indicadors de qualitat de vida i cohesió social de l'entorn", hi ha "persones descontentes amb la seva situació". Per aquest motiu, ha anunciat que el seu govern no mirarà “cap a un altre costat”.

Segons ha subratllat, el nou Govern Basc "estarà preparat per donar resposta als problemes actuals, els reptes emergents i les polítiques que assumirà a través de les noves competències que haurà de gestionar", atès que "Euskadi necessita un govern que garanteixi una resposta eficaç als nous desafiaments".

A més, ha destacat que la col·laboració serà "clau" per afrontar els nous reptes, ja que Euskadi "no és una illa ni un oasi", i ha apostat per aprofundir en "el diàleg i l'entesa entre diferents" mitjançant "un debat assossegat" ".

El nou lehendakari s'ha mostrat convençut que aconseguirà "acords amplis" per millorar el sistema de salut i el model de cures, així com per impulsar la solidaritat intergeneracional, la normalització de l'euskera, l'autogovern, la ciència i la innovació, la transició econòmica i ecològica, i “la regeneració democràtica”.

En aquest sentit, s'ha compromès "a treballar sense parar per propiciar acords i pactes" que millorin el benestar i oportunitats de totes les persones, i ha plantejat "renovar el pacte social per la via de la col·laboració".

En matèria d'autogovern, ha demanat "valentia i ambició" als 75 parlamentaris de la Cambra, ja que "és l'hora de fer el pas" per consensuar un nou pacte estatutari partint d'"una mateixa voluntat" i constatació que "créixer en autogovern és créixer en benestar”. La seva intenció, tal com ha explicat, és “afavorir i defensar el diàleg, la negociació i el consens” per fer possible aquest objectiu.

Al seu parer, aquest nou "gran pacte polític" ha de "superar la dimensió, ambició i abast" de l'Estatut de Gernika del 1979, i s'ha d'assentar "en una relació bilateral amb l'Estat que inclogui el reconeixement de la realitat nacional" basca . Així mateix, estima que aquest acord ha d'incloure un sistema de garanties "per al compliment efectiu del que s'ha acordat". Segons ha apuntat, el text que s'aprovi al Parlament ha de passar per les Corts Generals, per ser ratificat pels bascos.

D'altra banda, planteja transformar el model de benestar social, atès que ara es mostra "incapaç de respondre eficaçment els canvis". Així mateix, ha destacat la necessitat de millorar les polítiques públiques per tal de "no deixar ningú enrere".

Dins del seu programa de govern, que inclou mil compromisos, planteja un pla de xoc per millorar l'atenció primària i reduir llistes d'espera quirúrgiques, així com un pla d'inversions fins al 2030, dotat amb mil milions d'euros, per modernitzar les infraestructures sanitàries .

Pradales pretén que els joves puguin "desenvolupar un projecte de vida ple"; i per això promourà la creació d'ocupació de qualitat, la construcció de 7.000 habitatges de lloguer "social i assequible". A més, fomentarà convenis amb els ajuntaments per generar 3.000 nous habitatges de caràcter rotatori.

També impulsarà la construcció d'habitatges socials i protegits, ampliant el parc públic i reservant-ne un 50% a menors de 36 anys, i s'estendrà el rang d'ingressos màxims per accedir a un habitatge de protecció pública.

Davant del repte demogràfic, el Govern Basc del PNB i el PSE ampliarà l'ajut directe de 200 euros al mes per fill fins als set anys i fins als deu per a famílies nombroses o monoparentals, i estendrà els permisos de paternitat i maternitat fins a les 24 setmanes .

El lehendakari ha defensat la necessitat d'una transició energètica "ordenada i intel·ligent", que "no posi en risc el futur ni el teixit industrial".

D'altra banda, ha destacat que la desaparició d'ETA va ser un dels èxits "més importants" de la dècada anterior, ja que va acabar amb "massa anys de terror, injustícia i dolor". "Deixem de comptar persones assassinades, ferides, amenaçades o xantatgeades. Deixem d'obrir diaris i informatius entre llàgrimes i ràbia", ha recordat.

Per això, s'ha marcat com a "prioritat de país" consolidar "una convivència plural, integradora i compromesa amb els drets humans", amb "una memòria crítica amb el passat i solidària amb les víctimes". D'aquesta manera, ha anunciat que el Govern aprovarà un 'Pla de Legislatura de Convivència i Drets Humans'.

EH Bildu ha fracassat a la investidura

Per part seva, l'aspirant d'EH Bildu, Pello Otxandiano, la candidatura del qual a lehendakari ha estat derrotada en aconseguir només el suport dels 27 escons de la coalició, ha advertit que en l'actual context global, "la reivindicació de la sobirania representa la reafirmació de la democràcia", i per això ha insistit en la seva intenció d'avançar cap a "un nou estatus polític" per a Euskadi.

En aquest sentit, s'ha mostrat partidari d'"aprofitar el debat sobre la plurinacionalitat" per "redefinir" el model de relació amb l'Estat.

El candidat d'EH Bildu, que ha subratllat la necessitat de "redefinir" el model de relació entre Euskadi i Espanya, ha manifestat que hi ha "dues fonts de legitimitat" sobre les quals s'assentaria el nou estatus polític d'Euskadi.

Aquestes 'fonts', segons ha indicat, consisteixen en "la voluntat d'Euskal Herria, lliurement manifestada per la ciutadania d'Àlaba, Biscaia i Gipuzkoa", i "els Drets Històrics, tal com es recullen a la Disposició Addicional Primera de la Constitució Espanyola i la Disposició Addicional Única de l'Estatut de Gernika".

Otxandiano ha afegit que els "principis rectors" per avançar en aquesta direcció són, entre d'altres, el "reconeixement mutu" entre l'Estat i el País Basc, així com "la igualtat política, la bilateralitat efectiva i el respecte institucional".

Per part del PSE-EE, el seu secretari general, Eneko Andueza, ha ofert a Pradales, "lleialtat", si bé ha advertit que el seu partit serà "exigent" amb el nou lehendakari, a qui ha demanat "alçada de mires i generositat" per arribar a acords". A més, ha instat EH Bildu a "trucar ETA pel seu nom" ia deixar de banda "les seves obsessions sobiranistes" per sumar-se a un "gran acord" estatutari.

El president del PP basc, Javier de Andrés, ha criticat "la garrepa" apel·lació al diàleg de Pradales, a qui ha retret que hagi "perdut l'oportunitat" d'establir "un clima de diàleg".

Des del Grup Mixt, el parlamentari de Sumar, Jon Hernández, ha censurat que les propostes de Pradales, són "més del mateix", mentre l'única representant de Vox, Amaia Martínez, ha anunciat que farà una oposició al "binomi de separatisme" i socialisme".