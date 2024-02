Prenen declaració al número dos d'Interior per les mossegades de l'assessor d'Ábalos

per Redacció CatalunyaPress

Agents de la Guàrdia Civil han pres declaració com a testimoni al secretari d'Estat de Seguretat i 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska al Ministeri de l'Interior, Rafael Pérez, en relació amb la investigació sobre presumptes mossegades de Koldo García, l'assessor de l'exministre José Luis Ábalos, segons ha informat 'eldiario.es'.

La presa de declaració també ha afectat la mà dreta, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinet de Coordinació i Estudis, pel contracte de 3,4 milions d'euros adjudicat a l'empresa clau en el presumpte frau en la compra de mascaretes.

Fonts del Ministeri de l'Interior han reaccionat a la informació assenyalant que "no es pronuncien sobre un procediment judicial obert a l'Audiència Nacional i que té caràcter de secret".

La investigació de l'Audiència Nacional i la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha portat des d'ahir la detenció de 14 persones, dins d'unes diligències de recerca pels delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i suborn que afecten 20 persones.

La investigació judicial per la qual ha estat detingut Koldo García Izaguirre, que va ser assessor de l'exministre socialista José Luis Ábalos, investiga presumptes mossegades en contractes durant la pandèmia de Covid-19 el material del qual va ser destinat als ministeris de Transports i Interior, així com comunitats autònomes (CCAA) com les Balears i les Canàries, segons han informat a Europa Press fonts de la investigació.

Aquestes fonts assenyalen que la quantitat dels contractes d'aquestes administratives públiques supera els 50 milions d'euros, segons l'estimació dels investigadors.

En el cas del Ministeri de l'Interior, Rafael Pérez va signar l'adjudicació de material de protecció per al personal d'Interior a l'empresa Soluciones de Gestió i suport a l'empresa per un valor de 3.479.355 euros. Aquests contractes havien estat requerits prèviament pels investigadors, segons explica aquest mitjà, i es va tramitar pel procediment negociat sense publicitat i amb caràcter d'emergència.

En aquest context, la Guàrdia Civil també ha reclamat aquesta tarda al Ministeri de Transports documentació en el marc de la investigació per les presumptes mossegades, segons informen a Europa Press fonts de la investigació.