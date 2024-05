La presidenta de SCC denuncia una ''falta de neutralitat'' al seu col·legi electoral

per Redacció CatalunyaPress

La presidenta de Societat Civil Catalana (SCC), Elda Mata, ha informat aquest diumenge a la Junta Electoral de la Bisbal d'Empordà (Girona) una incidència al col·legi electoral d'Ullà, on ha votat i la cabina del qual disposada per garantir la privadesa mancava de caixetins i de paperetes de vot amb les diferents opcions.

Fonts de SCC han explicat que quan Mata ha exposat la situació al president de l'única taula habilitada, aquest li ha informat que les instruccions rebudes eren que oferís la possibilitat que el votant agafés diverses paperetes, se les emportés a la cabina i allà introduïu la seleccionada al sobre.

"Per la present denuncia el que crec no és només una incidència sinó que també pot constituir una imprescindible manca de neutralitat institucional ja que, especialment en un poble petit, obliga el votant a significar-se amb el risc de ser assenyalat" ha lamentat la presidenta de SCC.

La SCC és una entitat de caràcter civil i no partidista que va sorgir a Catalunya el 2014. L'objectiu principal és promoure la defensa dels valors constitucionals, la unitat d'Espanya i el respecte a la diversitat cultural a Catalunya. SCC es posiciona com una plataforma que advoca pel diàleg i la convivència pacífica entre totes les persones que resideixen a la comunitat autònoma.

Aquesta organització es presenta com a espai de trobada per a aquells ciutadans catalans que s'identifiquen amb el respecte a la legalitat, la pluralitat d'idees i la defensa dels drets individuals en el marc de la Constitució espanyola. Les seves accions van des de lʼorganització dʼesdeveniments, conferències i debats fins a la participació en mobilitzacions cíviques i la difusió dʼinformació i anàlisi sobre temes polítics i socials rellevants per a la societat catalana i espanyola.

És important destacar que la SCC no està afiliada a cap partit polític específic i cerca representar una veu diversa i plural en el context català, fomentant l'enteniment i el respecte entre diferents sensibilitats polítiques i culturals dins de Catalunya i al conjunt d'Espanya.