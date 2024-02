Els pressupostos de Catalunya estancats: el PSC demana 'complir els del 2023'

per J.C. Meneses Montserrat

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha expressat que l'Executiu català està convençut que hi haurà Pressupostos del 2024: “Avancem bé”.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts en roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, en què ha demostrat la seva convicció per "com estan anant les reunions".

"No anem amb els tempos que a nosaltres ens agradaria, però estic convençuda que no es deixaran perdre aquests 2.400 milions de més que recullen i contemplen aquests pressupostos", ha afegit.

Tot i això, aquesta esperança exhibida pels republicans no es reflecteix en els socis amb els quals podria aprovar els comptes.

Des del PSC, Salvador Illa reclama Govern que tingui la mateixa pressa a complir els Pressupostos del 2023 que a aprovar els del 2024. "Tingui una desena part de la pressa a complir el que va acordar el 2023", ha reiterat en referència a Aragonès, a qui també ha demanat serietat.

D'altra banda, el portaveu dels comuns, Joan Mena, ha acusat el Govern d'anar tard amb les negociacions dels comptes del 2024: "Si seguim com fins ara acabarem el mes de febrer sense acord de Pressupostos".

En roda de premsa aquest dilluns, ha explicat que els comuns estan esperant que el Govern compleixi el seu compromís de "calendaritzar els incompliments" de l'acord de Pressupostos del 2023.

Mena ha detallat que han fet "algunes trobades" amb representants del Govern per valorar el compliment de l'acord del 2023, i ha insistit que fins que no acabin amb això no podran negociar els comptes del 2024.

"La pilota és a la teulada d'ERC, del Govern. Primer necessitem saber quin calendari hi ha per complir els acords del 2023", ha subratllat Mena, que ha afegit que els comuns tenen clares les línies de negociació per als comptes del 2024, entre les que han enumerat l'educació i la sanitat públiques, les polítiques d'habitatge i la transició ecològica.

Reunió amb Junts aquest dijous per buscar una proposta "realista"

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha anunciat que dijous es reuniran amb el Govern per abordar el projecte de Pressupostos d'aquest any, i que els presentaran una proposta “realista, factible, rigorosa i ambiciosa” de comptes.

En roda de premsa, ha precisat que es tracta de la segona reunió que mantenen amb l'Executiu català, i ha manifestat la seva preocupació que a mitjans de febrer encara no hi hagi uns comptes aprovats.

"L'any passat ja havíem celebrat una desena de reunions", ha sostingut Rius, que creu que ha demanat que el projecte de Pressupostos no sigui un intercanvi de cromos -literalment- entre ERC i el PSC.

I és que, segons Rius, els ciutadans estan assistint "a una subhasta entre ERC i PSC" quan, segons ell, el que hauria de fer el Govern és fixar les prioritats pressupostàries per afrontar i solucionar els problemes dels catalans