La primera reacció del Govern per la convocatòria d'eleccions a Catalunya

La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha dit que la convocatòria d'eleccions a Catalunya per al 12 de maig no afectarà la política estatal: "No temo gens per la legislatura".

"Cal separar nítidament una realitat d'una altra", ha assegurat aquest dimecres en declaracions als mitjans a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) amb l'alcaldessa de la ciutat, la socialista Núria Parlon, en una visita al Refugi de Biodiversitat del Besòs .

"En aquest moment hem tirat endavant, en aquests només 100 dies del nou govern sortit de les urnes del mes de juliol passat, iniciatives molt importants, moltes de les quals beneficien la convivència a Catalunya", ha afegit.