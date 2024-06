Les primeres eleccions generals espanyoles després de la dictadura fan 47 anys

Avui, 15 de juny, es compleixen 47 anys de les primeres eleccions generals espanyoles celebrades després de la dictadura de Franco, el 1977. Aquestes eleccions van marcar una fita fonamental a la història d'Espanya, simbolitzant l'inici de la transició democràtica després de gairebé quatre dècades de règim autoritari.

Les eleccions generals de 1977 van ser possibles gràcies a un procés de reforma política que va començar amb la mort de Francisco Franco el 1975. El llavors rei Joan Carles I va jugar un paper crucial en aquest procés, designant Adolfo Suárez com a president del govern al juliol de 1976. Suárez, que provenia de l'aparell franquista, va sorprendre molts en promoure una sèrie de reformes democratitzadores. Una de les seves primeres accions va ser la promulgació de la Llei per a la Reforma Política, aprovada per referèndum el desembre del 1976, que desmantellava les estructures del règim i permetia la creació de partits polítics.

Les eleccions es van celebrar el 15 de juny del 1977 i van participar 165 partits polítics, reflectint la diversitat ideològica del país. La jornada electoral va transcórrer de manera pacífica i amb una alta participació ciutadana, i va superar el 78%. Els resultats van mostrar un desig clar de canvi i modernització, amb la Unió de Centre Democràtic (UCD) d'Adolfo Suárez obtenint la majoria relativa amb el 34.6% dels vots i 165 escons al Congrés dels Diputats. El Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), liderat per Felipe González, va quedar en segon lloc amb el 29,3% dels vots i 118 escons.

Altres partits importants que van aconseguir representació van ser el Partit Comunista d'Espanya (PCE), liderat per Santiago Carrillo, amb el 9,3% dels vots i 20 escons, i l'Aliança Popular (AP), un partit de dreta fundat per antics ministres franquistes i liderat per Manuel Fraga, que va obtenir el 8,2% dels vots i 16 escons. Aquests resultats van reflectir la pluralitat del nou escenari polític espanyol, on coexistien forces de centre, esquerra i dreta.

La presència de rastres del franquisme encara era evident, especialment a l'Aliança Popular i en alguns sectors de l'exèrcit i l'administració. Tot i això, la legalització del Partit Comunista i altres moviments d'esquerra, com el sindicalisme i l'anarquisme, evidenciava un canvi profund cap a la pluralitat i la inclusió política.

El procés de democratització no va ser fàcil i va estar ple de tensions i desafiaments, però les eleccions del 1977 van representar un pas crucial cap a la consolidació de la democràcia a Espanya. Adolfo Suárez va ser elegit president del govern pel Congrés dels Diputats el 5 de juliol de 1977, començant així una nova etapa a la història del país, marcada per la redacció i aprovació de la Constitució de 1978, que va consagrar els drets i llibertats fonamentals i va establir les bases de l'estat de dret a Espanya.