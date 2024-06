El problema migratori centra el debat del proper 27 de juny a la Llibreria Byron

per Redacció CatalunyaPress

Aliança de l'esquerra Republicana d'Espanya (AIREs) ha anunciat que el proper dijous 27 de juny tindrà lloc un debat titulat " L'esquerra té alternatives al problema migtatori?", en què es parlarà sobre la llibertat i la seguretat i el " binomi inseparable" que forma.

L'acte tindrà lloc el proper dijous 27 de juny a les 18.30 hores a la Llibreria Byron, situada al Carrer de Casanova, 32, de Barcelona.

El moderador d´aquest debat serà Javier Marín, secretari general d´AIRE's graduat en Seguretat Pública per la UAB, a més de tenir un màster en Polítiques Públiques per la UB i un màster en Comunicació i Lideratge per la UAB.

Els ponents seran:

Fernando Pradells, llicenciat en dret que compta amb 37 anys de servei a l'àmbit de la Seguretat Pública. Té un Diploma d´Estudis Avançats (DEA) de Doctorat en Criminologia i Dret Penal, un màster en Estudis Policials per la UB i un màster en Advocacia, i un postgrau en Direcció i Gestió de la Seguretat Pública (ISPC/UOC).

Tomás Gil Márquez, doctor en Dret que ha estat 43 anys a la Seguretat Pública per a l'Admón Local i Central. És professor a la UAB i també és formador a l'ISPC (Institut Seguretat Pública de Catalunya).

Cal tenir en compte que la inseguretat a Catalunya ha crescut de manera exponencial en els darrers anys. No són pocs els vídeos que apareixen a les xarxes socials sobre baralles en què proliferen les armes blanques o els matxets, en els casos més dràstics.

Però aquests delictes tan visibles no són els únics que han augmentat, ja que també ho han fet els robatoris o els furts. De fet, a Catalunya se'n produeixen 465 al dia aproximadament, segons les últimes dades del 2023.

També destaca l'okupació, amb 4.218 incidents registrats a la primera meitat del 2023, o els homicidis, que el 2023 van pujar un 12,7%. Els delictes contra la llibertat sexual van augmentar un 20,6%, destacant un increment del 34,1% en els casos de violació (agressions sexuals amb penetració). Totes aquestes dades han estat extretes de l'enquesta de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).