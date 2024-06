La proposició de Junts per reconèixer Kosovo, a debat al Congrés

per Redacció CatalunyaPress

El Ple del Congrés debatrà aquest dimarts una proposició no de llei del grup parlamentari de Junts per instar el Govern a reconèixer "com a Estat sobirà" Kosovo, que és l'últim exemple a Europa de declaració unilateral d'independència.

Kosovo va proclamar unilateralment la seva independència el febrer del 2008, encara que Sèrbia la segueix considerant una província autònoma. Espanya, igual que Romania, Eslovàquia, Xipre i Grècia, segueix sense reconèixer-ho com a Estat, esgrimint que es va tractar d'un "acte unilateral" que no va comptar amb el beneplàcit de Belgrad.

Davant d'això, Junts recorda que la Cort Internacional de Justícia (CIJ) va dictaminar el juliol del 2010 que "la declaració d'independència de Kosovo no va vulnerar el Dret Internacional" i que no hi havia cap norma que li impedís procedir-hi.

A la seva iniciativa, subratllen que Kosovo és "un estat de Dret i democràtic amb aproximadament 1,7 milions d'habitants" al qual reconeixen com a Estat independent 104 països, inclosos 22 membres de la UE.

Va exercir la seva autodeterminació, subratlla Junts

"La negativa espanyola a reconèixer un Estat que va fer ús del seu dret legítim a l'autodeterminació és un obstacle a la política europea d'incorporació dels Balcans Occidentals a la UE, i aquest és un factor de desestabilització de la zona en un context marcat per la guerra d'Ucraïna que aquesta part d'Europa viu amb una angoixa especial", defensen des de Junts en l'exposició de motius.

Al seu parer, "no és acceptable que l'Estat espanyol comparteixi la mateixa estratègia de Rússia, la Xina o Bielorússia de negar-se a reconèixer Kosovo", sobretot quan, segons indiquen a la iniciativa, "Espanya ja té relacions de forma indirecta amb Kosovo" i des del mes de gener passat "el Govern s'ha vist obligat a reconèixer els passaports kosovars després que Kosovo "es va incorporar al règim d'exempció de visat de curta durada a l'espai Schengen".

Per tot això, Junts considera que "en suport als esforços que estan realitzant les institucions i el poble de Kosovo en defensa del seu dret a existir com a Estat independent, l'estat espanyol ha d'abandonar la seva negativa i ha de procedir al reconeixement immediat de la República de Kosovo".

En aquest sentit, el text presentat planteja simplement que des del Congrés s'insti "el Govern a reconèixer la República de Kosovo com a Estat sobirà".