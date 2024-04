La proposta de Salvador Illa per frenar la inseguretat a Catalunya

El primer secretari del PSC i candidat del partit a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha proposat un augment de 570 agents al cos de Mossos d'Esquadra que inclogui una unitat especial per combatre els punts més conflictius, així com crear una Comissaria Especial de la Dona.

En una entrevista d'aquest passat dijous a Rac1, va defensar crear una unitat específica per atendre els "territoris de Catalunya amb més dificultats en seguretat. Concretament els llocs on hi ha una actuació més directa de màfies, on hi ha més multireincidència".

També va plantejar desplegar una unitat especialitzada per combatre les ocupacions il·legals en col·laboració amb les policies locals i la creació d'una comissaria "que tingui un abast integral" respecte a la violència de gènere.

Illa va defensar considerar la seguretat com una política d'esquerres, en les seves paraules, de manera que "aquelles persones que no tenen cap altre espai que l'espai públic el puguin gaudir amb garanties de seguretat".

Alhora, s'ha mostrat preocupat per l'"increment de la percepció d'inseguretat" que hi ha a Catalunya, i per això veu necessari reforçar mesures concretes.

La campanya electoral, preparada

A tot això, el PSC ja ha decidit com serà la campanya electoral i on arrencarà. El 25 d'abril que ve, Illa estarà acompanyat pel secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, en un esdeveniment que tindrà lloc a la Fira de Sabadell a les 19 hores.

El PSC ha triat Sabadell com a punt de partida de la seva campanya, considerant-la un símbol significatiu després de recuperar l'alcaldia a les darreres eleccions municipals amb majoria absoluta per a l'alcaldessa Marta Farrés. A més a més, la presència socialista a la comarca del Vallès Occidental és notable, amb un pes polític important, segons fonts del partit.

El suport a Salvador Illa també prové de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, que va manifestar el suport des del congrés del PSC del mes passat. Durant aquest esdeveniment, Zapatero va elogiar Illa, referint-se a ell com el "polític revelació" de l'última dècada.

Sánchez també serà present a l'acte de cloenda de la campanya, que serà el proper 10 de maig al Pavelló de la Vall d'Hebron, a Barcelona, a la mateixa hora.