La proposta de Salvador Illa sobre el possible nou finançament per a Catalunya

El candidat del PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el desplegament d'un consorci tributari conjunt entre el Govern i la Generalitat, que "fins i tot podria recaptar tots els impostos a Catalunya", en el marc d'una reforma de la finançament.

Així ho va posar sobre la taula dijous passat 11 a la conferència Unir i Servir , davant de més de 1.200 persones del món de l'empresa, la cultura, agents socials, acadèmics i científics i institucions polítiques al Museu Marítim de Barcelona.

Illa ha apuntat que cal aconseguir un desplegament de l'autogovern de Catalunya en matèria de finançament, i ha afirmat que si arriba a presidir la Generalitat els sectors socials tindran un paper "no exclusiu però preponderant" a l'hora d'afrontar el pacte de finançament.

El número 1 dels socialistes catalans va sostenir que aquesta proposta de crear un consorci tributari està prevista a l'Estatut i "ha passat tots els filtres, també el del Tribunal Constitucional", i ha criticat que no s'estiguin aprofitant eines reconegudes estatutàriament.

Illa, que va dir que adquireix el compromís de desplegar una tercera transformació a Catalunya, es va mostrar partidari que la Generalitat tingui una actitud d'acord i de pacte amb el Govern central, i ha apostat per la col·laboració per aconseguir un pacte de finançament.

"Cap millora en una dècada"

També ha criticat que en els darrers 10 anys no s'ha fet res en aquest àmbit: "Quina millora tangible ha tingut Catalunya en matèria de finançament? Cap, si no hem anat ni a les taules ni als fòrums", i ha apostat per fer plantejaments viables i factibles.

"No hem d'utilitzar la necessitat existent de millora del finançament com a excusa per no tenir autoexigència ni administrar bé els diners de la Generalitat", va afegir, defensant una gestió més eficient dels recursos públics, i per això ha reclamat una auditoria.

Illa també es va mostrar partidari de treballar conjuntament amb el Govern central per evitar la competència fiscal deslleial. "Catalunya no només ha d'aixecar la veu, sinó que ha de treballar amb eficàcia. I això es fa amb reunions, sent presents als llocs", ha apuntat.

"No estem d'acord que Catalunya sigui la tercera en aportació de recursos i la catorzena a recepció de recursos", va dir, dient que cal vetllar perquè es respecti el principi d'ordinalitat en el finançament.

També va reivindicar tenir un millor finançament per generar més prosperitat i reduir desigualtats, i ha afirmat que vol un acord social de finançament.