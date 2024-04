La proposta de Xavier Trias que sacsejaria la cúpula de Junts

El panorama polític a Junts s'ha vist sacsejat per una proposta audaç: la possible substitució de Laura Borràs com a presidenta del partit per tornar-li el timó a Carles Puigdemont.

L'exalcalde i actual líder a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, va llançar aquesta idea durant una entrevista a TV3, tot i que amb prou feines han passat dos anys des del darrer congrés del partit i l'actual direcció encara té molt de camí per recórrer.

Trias va expressar el seu desig que es convoqui un congrés en què tots unànimement designin Puigdemont com a president del partit.

Segons ell, Puigdemont ja exerceix de facto com a líder, tot i haver renunciat als càrrecs orgànics el 2022.

Aquest moviment, segons Trias, ve després d'un “gran canvi” amb les eleccions generals, moment en què Puigdemont hauria decidit assumir el lideratge després d'un període de reserva.

Un gest mal vist

Les reaccions dins de Junts van ser diverses. Mentre alguns interpreten la proposta de Trias com un suport necessari cap a Puigdemont, altres ho veuen com un menyspreu cap a Borràs.

El sector afí a l'actual presidenta del partit se sent ofès, sobretot en observar una pèrdua gradual d'influència en els darrers temps.

Tot i aquesta agitació, no s'esperen canvis immediats en la direcció del partit, especialment abans de les eleccions catalanes.

Tot i això, la situació podria canviar si Puigdemont aconsegueix el suport suficient a les urnes i al Parlament per tornar com a president de la Generalitat. En aquest cas, es consideraria "lògic" que ocupés un càrrec orgànic dins de la direcció del partit.

La convocatòria d‟un congrés extraordinari, que permetria renovar la direcció, és prerrogativa de l‟executiva nacional.

Tot i això, també pot ser impulsada pel 10% dels afiliats al corrent de pagament.

Fins ara, no s'ha rebut cap sol·licitud en aquest sentit, i la previsió és que el congrés se celebri el 2026 segons els estatuts de Juntos.

El que és clar és que la convocatòria anticipada d'eleccions a Catalunya ha agitat el tauler polític i