Les propostes de la CUP per aconseguir energia verda

El candidat de la CUP per la província de Tarragona, Sergi Saladié, ha proposat aquest divendres desplegar 3,5 milions de plaques fotovoltaiques a terrenys ja alterats de l'AP-7 a través d'una energètica pública de la Generalitat, segons ha explicat el partit en un comunicat.

"Proposem desbloquejar la paràlisi de les renovables amb un macroprojecte que sí que necessita el país", ha expressat Saladié en una roda de premsa a Tarragona, on ha qualificat d'imprescindible la proposta per avançar en l'ús i el desplegament de les energies renovables per garantir el dret a lenergia.

La CUP ha detallat que les superfícies de domini de l'AP-7 que són aptes per instal·lar plaques fotovoltaiques sumen prop de 704 hectàrees que, cobertes de plaques solars, suposarien una potència elèctrica instal·lada de 1.761 MW, equivalent al 4,4% del consum elèctric mitjà anual de tot Catalunya.

Altres propostes bàsiques

D'altra banda, Estrada va plantejar aquest dijous que la renda bàsica universal (RBU) que defensa la formació des de fa anys es fixi en 900 euros mensuals a Catalunya, una mesura que també serviria, diu, per substituir altres prestacions actuals com ara la renda garantida.

Estrada va assegurar que la RBU, que s'ingressaria a tots els ciutadans sense cap condició, beneficiaria el 90% dels catalans, mentre que incrementaria els gravàmens al 10% de les persones amb més rendes.

Un tram únic de l´IRPF

Per finançar la renda bàsica universal, Estrada ha defensat un sistema que substitueixi els trams actuals de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per un únic tram del 49% per a totes les persones, tot i que ha matisat que hi ha limitacions dins del marc. autonòmic per desplegar la mesura.

En substitució del tram únic de l'IRPF, Estrada ha proposat a curt termini una RBU "més limitada" que es financi a partir de l'impost de successions, impost al patrimoni i gravàmens a rendes superiors a 60.000 euros anuals, eliminant també altres prestacions socials de competència catalana.

Gestió pública de l'aigua

Una altra de les mesures que Estrada va plantejar és crear una empresa pública catalana de l'aigua per garantir el subministrament hídric a sectors clau com la ramaderia i "democratitzar" la gestió de l'aigua.

Estrada ha reivindicat que allà on hi ha gestores públiques de l'aigua, sobretot a l'àmbit municipal, les factures són més baixes, i ha demanat "trencar la lògica perversa d'utilitzar l'aigua perquè les grans empreses, sobretot les turístiques, no parin de fer negoci".