Cap de setmana clau per al PSC. El partit iniciarà aquest divendres a la tarda el seu 15è Congrés, en què ratificarà Salvador Illa com a primer secretari, i nomenarà la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, com a viceprimera secretària. El conclave dels socialistes catalans ha coincidit amb l'anunci de la convocatòria d'eleccions realitzat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest dimecres.

El Congrés se celebrarà els dies 15, 16 i 17 de març al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona. Començarà aquest divendres a les 17.10 hores i l'inauguraran l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'eurodiputada Iratxe García, i girarà “al voltant de posar sobre la taula una alternativa sòlida” a Catalunya.

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, participarà a la clausura diumenge després de la proclamació dels resultats a les 11.15 hores amb Illa, que serà ratificat en el càrrec dissabte.

Hi acudiran els anteriors líders del PSC a Catalunya

El PSC iniciarà dissabte a les 10 hores la primera de quatre sessions de debat, 'PSC: el fil roig del socialisme catalanista', i que comptarà amb la participació dels exprimers secretaris del PSC Raimon Obiols, José Montilla i Miquel Iceta i la que fos vicepresidenta del PSC entre el 2004 i el 2011, Manuela de Madre.

Una altra de les sessions de debat, 'Horitzó Europa: balance, oportunitats i amenaces per al projecte europeu', moderada per l'eurodiputat Javi López, comptarà amb la participació de socialistes com l'eurodiputada Laura Ballarín, i el secretari general del PSE-EE i candidat a lehendakari, Eneko Andueza.

El Congrés comptarà amb la participació de 1.300 delegats i militants del PSC, i al voltant de 700 observadors i convidats, i el partit ha assegurat que serà “la gran trobada del socialisme català amb la voluntat de deixar clar” el seu compromís amb Catalunya.

Iceta va ser el guanyador de l'anterior Congrés

L'últim Congrés del PSC, celebrat el desembre del 2019, va avalar la proposta continuista de l'executiva del llavors primer secretari, Miquel Iceta, i va situar com a objectiu situar el partit com a primera força a Catalunya.

Els socialistes catalans van ratificar Iceta com a primer secretari després d'una votació al plenari dels 1.069 delegats, Eva Granados, va ser escollida viceprimera secretària de la formació, i Salvador Illa va repetir en el càrrec de secretari d'organització assumint les tasques d'acció electoral.

El 14è Congrés va apostar en la ponència política dels socialistes per donar "una resposta en clau federalista al conflicte polític català", es va reafirmar que Catalunya és una nació, va subratllar que Espanya és una nació de nacions que troba el seu encaix en el federalisme i , a més, va demanar un millor finançament per a Catalunya.

Salvador Illla situa l'amnistia com a triomf per a Catalunya

El Congrés dels socialistes també coincideix amb la recent aprovació de la Llei d'Amnistia al Congrés. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, és conscient que aquest moviment afectarà la campanya, i aquest dijous, després de l'aprovació de la norma, s'ha pronunciat ràpidament per afirmar que l'Amnistia és "un pas endavant important per girar full" que permet concentrar-se en els reptes que tenen al davant.

"Amb l'aprovació de la llei d'amnistia, han guanyat el diàleg, la convivència i el retrobament", ha afegit en un apunt a 'X'.

Per a Illa, la Catalunya que vol “avançar i mirar el futur amb optimisme és imparable”.

"Una oportunitat de girar full"

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, un pes pesant del socialisme català, ha assegurat aquest dijous que l'avançament electoral a Catalunya el 12 de maig és "una oportunitat de girar full d'una etapa que no li ha portat ni desenvolupament ni prosperitat" " a la comunitat autònoma i considera que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, és "una gran oportunitat" per a Catalunya.

"Encara que ha estat una sorpresa, perquè no estava al panorama, tindrem una primavera plena d'eleccions", ha indicat el ministre, que ha ressaltat que aquest avenç dels comicis és "una ocasió ja per poder girar full i tenir un govern i un president que tingui Catalunya al cap i al cor".

I, en aquesta línia, ha indicat que Illa és "una gran oportunitat per a Catalunya" perquè és un dirigent "que la coneix perfectament, que aquests darrers anys ha parlat amb moltíssima gent de molts sectors i que té traçat un bon projecte estratègic" per a aquesta comunitat.

"Per tant, al retrobament ia la convivència hi ha un pla estratègic per a Catalunya que jo crec que Illa, el seu estil i el sentit presidencial que té, serà una magnífica notícia per obrir una nova etapa a Catalunya. I crec que també és molt important també per a Espanya", ha apuntat.