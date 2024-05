PSC i Comuns ja s'han vist les cares per tenir la primera ''presa de contacte''

El PSC i els Comuns van mantenir divendres una primera reunió dels equips negociadors després de les eleccions catalanes del 12 de maig que va servir com a "primera presa de contacte".

Es tracta de la primera trobada després dels comicis, que va suposar el primer contacte entre els membres dels dos equips de negociació, i els Comuns tenen previst tancar també reunions amb ERC i la CUP, han explicat a Europa Press fonts dels de Jéssica Albiach.

Per part del PSC, l'equip negociador està integrat per la viceprimera secretària del partit, Lluïsa Moret, i els diputats i candidats 2 i 5 per Barcelona, Alícia Romero i Ferran Pedret. Des dels Comuns, les negociacions les portaran la coordinadora del partit i diputada al Congrés, Candela López, i els diputats i candidats 2 i 5 per Barcelona, Lluís Mijoler i David Cid.

El PSC va guanyar les eleccions i va obtenir 42 escons, cosa que obliga els socialistes a buscar suports per a la investidura i governar, que podrien passar per pactes amb ERC (20 escons) i Comuns (6), amb els quals sumarien la majoria suficient per investir al seu candidat, Salvador Illa.

Constitució del Parlament

Abans d'abordar els possibles pactes per formar Govern --en solitari o de coalició-- els partits s'hauran de posar d'acord per nomenar un nou president o presidenta del Parlament i conformar la Mesa de la Cambra catalana.

La Sessió d'Obertura de la Quinzena Legislatura, convocada pel president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, té com a data límit el 10 de juny. Aquest és el primer pas crucial per iniciar el procés d'investidura.

La fita important següent és la Proposició de Candidat a la Presidència de la Generalitat, la qual s'ha de presentar abans del 25 de juny. En aquesta fase, el president o presidenta del Parlament, després de consultar amb els grups parlamentaris, proposarà un candidat per a la investidura. És important destacar que per ser investit president, cal una majoria absoluta. En cas de no assolir-la a la primera votació, es realitzarà una segona votació dos dies després, on es requerirà una majoria simple.

Tot i això, en cas que no s'arribi a un acord per a la investidura, hi ha la possibilitat de noves eleccions. La data límit per aconseguir un acord és el 26 d'agost, i si no ho aconsegueixen, es preveuen noves eleccions per a la primera quinzena d'octubre.