El PSC demana un cordó sanitari a l'extrema dreta a Europa

per Redacció CatalunyaPress

El candidat del PSC a les eleccions europees, Javi López, ha reclamat fer un cordó sanitari a l'extrema dreta al Parlament Europeu, mentre que la candidata del PP, Eva Poptcheva, l'ha acusat de votar i negociar “moltíssima legislació” amb Vox a l'Eurocambra.

En el debat electoral de les europees de 3Cat aquest dimarts, la candidata republicana, Diana Riba, ha apostat per treballar amb les forces progressistes en temes socials i nacionals, i ha defensat que cal “tallar la compra de relats de l'extrema dreta” a la UE, en debats com el pacte de migració i asil.

Per part seva, el candidat de Junts, Aleix Sarri, ha defensat lluitar contra l'extrema dreta, i ha subratllat que l'única manera que no governi l'extrema dreta és que Catalunya “sigui un país lliure”.

"Governabilitat de guerra"

Des de Podem, Irene Montero ha acusat la candidata popular a presidir la Comissió Europea, Úrsula Von der Layen, de dir “que hi cap tothom en la governabilitat de la guerra”, i ha acusat el PSOE de posar-se d'acord amb la dreta al pacte de migració i amb la modificació de les regles fiscals europees.

El candidat dels Comuns, Jaume Asens, ha criticat que el PP i el PSOE s'hagin posat d'acord per votar el pacte migratori que "ha deixat el dret d'asil en paper mullat", i ha defensat una Europa verda i solidària davant d'una governada per la dreta i l'extrema dreta o per la dreta i el PSOE, que creu que són les dues opcions possibles després del 9J.

Jordi Cañas (Cs) ha afirmat que Junts no està “en cap grup perquè ningú no els vol”, i ha apostat per una Europa més lliure i segura, menys dependent i sense pactes amb l'extrema dreta ni tampoc amb l'extrema esquerra, ha dit textualment.

Juan Carlos Girauta (Vox) ha assegurat que el PP i el PSOE són el mateix a Europa, i ha apostat per una nova política d'immigració europea per combatre l'extremisme islàmic i aprendre d'Israel.