El PSC guanya les eleccions al poble més petit de Catalunya

per J.C. Meneses Montserrat

PSC ha guanyat les eleccions aquest diumenge amb sis vots (37,5%) a Sant Jaume de Frontanyà (Barcelona), el poble més petit de Catalunya, que compta amb un cens electoral de 23 habitants per a aquest 12M i on a les darreres eleccions generals del 23 de juliol de 2023 va guanyar Vox.

Amb el 100% dels vots escrutats, Vox ha quedat en segona posició amb cinc vots (31,25%), mentre que Junts ha comptat amb dues paperetes (12,5%) i ERC, un vot (6,25%) , a més de set abstencions.

A les eleccions autonòmiques anteriors, el 14 de febrer del 2021, es va imposar ERC amb sis dels 23 vots registrats, seguit de PSC, amb quatre vots; A Comú Podem i Moviment Primàries Independència de Catalunya (MPIC) van comptar amb un vot, respectivament, i hi va haver 11 abstencions.

Els primers sondejos a peu d'urna també donen la victòria al PSC

El PSC guanyaria les eleccions catalanes del 12 de maig (amb 37-40 diputats), seguit de Junts (amb 33-36 escons) i ERC (24-27), segons un sondeig de Sigma Dos per a 3Cat i per a RTVE, recollit per Europa Press.

El sondeig situa en quarta posició el PP (amb 9-12 escons) i Vox en cinquè lloc, amb una representació d'entre 10 i 11 diputats.

En sisena posició si situaria la CUP (amb 6-8 diputats), seguits de Comuns-Sumar (amb 6-7 escons); mentre que Aliança Catalana entraria per primera vegada al Parlament amb 1-3 escons, i Cs sortiria perdent els 6 escons de la legislatura actual.

El sondeig d'El Periódico també afirma que el PSC guanyaria les eleccions catalanes del 12 de maig (amb 37-40 diputats), seguit de Junts (amb 30-33 escons) i ERC (21-24).

El sondeig situa en quarta posició Vox (amb 11-13 escons) i el PP en cinquè lloc, amb una representació d'entre 10 i 13 diputats.

Per darrere, Comuns i CUP tindrien entre 7 i 9 escons; mentre que Aliança Catalana entraria per primera vegada al Parlament amb 4-7 escons, i Cs sortiria perdent els 6 escons de la legislatura actual.

L'horari de votació no s'ha ampliat

Les quatre juntes electorals catalanes han rebutjat allargar la jornada electoral, com havien demanat ERC i Junts+ després de la incidència a Rodalies provocada per robatori de cobrament, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en dos comunicats.

Les juntes de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona han descartat la pròrroga, de manera que els col·legis han tancat aquest diumenge a les 20.00 hores segons la previsió.

Les quatre juntes havien traslladat la petició a la Junta Electoral Central (JEC), que alhora els ha tornat la decisió en considerar que els correspon allargar o no l'horari d'obertura de les meses electorals, i els ha indicat que prorrogar les votacions és una cosa "excepcional" i la incidència a Rodalies es coneix des del matí.

La JEC havia afirmat que "s'ha de tenir en compte que la suspensió de les línies ferroviàries es coneix des de primera hora del matí, amb temps per tant per buscar mitjans alternatius de transport", i que per regla general els electors viuen a prop de la seva escola electoral.