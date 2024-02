El PSC impulsa el retrobament a Catalunya i Espanya i defensa el coratge de Sánchez

El líder del PSC, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte que és el moment del retrobament i la reunió a Catalunya, i ha rebutjat la “crispació”.

"Aquest no és el moment de salar, de fer sal a les ferides, sinó de curar-les", ha dit citant el primer ministre en funcions de Portugal, António Costa, durant l'acte en què el portuguès ha rebut el Premi als Valors Europeus del PSC, amb la participació dels eurodiputats socialistes Laura Ballarín i Javi López.

Illa ha considerat que aquestes paraules transmeten "un missatge molt pertinent avui a Catalunya ia Espanya".

Ha elogiat l'"enorme capacitat d'arribar a acords" que té Costa, que ha estat un dels motius per rebre la distinció, ja que, segons Illa, a la política d'aquesta dècada cal tenir aquesta capacitat.

També ha assegurat que "cal mirar" Portugal en àmbits com energies renovables i educació.

Illa també ha dedicat unes paraules de reconeixement per a l'influent opositor rus mort aquest divendres a la presó al seu país, Aleksei Navalni: "Hi ha llocs on no hi ha llibertat i no estan tan lluny".

Intervencions d'eurodiputats

Els eurodiputats socialistes Laura Ballarín i Javi López han elogiat la trajectòria de Costa, que va presentar la dimissió el 7 de novembre davant la sospita plantejada per la Fiscalia que va incórrer en un delicte de tràfic d'influències en l'operació 'Influencer'.

Ballarín ha defensat que tant Costa com el president del Govern, Pedro Sánchez, han definit els països del sud d'Europa com “el motor de la socialdemocràcia i la construcció europea”.

López ha definit Costa com a "un dels grans arquitectes i protagonistes de la construcció de l'alternativa possible durant els últims anys a Europa", perquè, segons ell, ha posat l'economia al servei de la gent.

Collboni

D'altra banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha defensat aquest dissabte a Vitòria-Gasteiz el "coratge" del president del Govern, Pedro Sánchez, en fer passos a favor de la "convivència" a Catalunya ia Euskadi . "No volem tornar enrere, no volem reviure episodis del passat, ni tornar a veure les nostres societats dividides i enfrontades", ha afirmat.

A més, en referència al lehendakari, Íñigo Urkullu, ha dit que "és una mica estrany que li costi tant al senyor aquest dir quan seran les eleccions" basques.

Collboni ha clausurat un acte polític del PSE-EE celebrat a la capital alabesa, en què també han intervingut el candidat socialista a lehendakari, Eneko Andueza, i l'alcaldessa de la capital alabesa, Maider Etxebarria.

L'alcalde de Barcelona ha destacat que tant ell com Etxebarria, així com la resta de membres del Partit Socialista, representen un model de política centrat "en allò que realment importa a la gent".

"Ens hem sortit"

A més, ha afirmat que els socialistes són "gent resistent" i que treballa per aplicar polítiques "en benefici de tots i totes". "Malgrat les dificultats que hàgim pogut tenir en els darrers anys, de caràcter social, polític, electoral, a Catalunya ens hem sortit; ia tot Catalunya ia Barcelona, avui, el Partit Socialista lidera totes les enquestes", ha afegit .

Això, segons ha dit, és perquè el seu partit "parla del que realment importa a la gent" i que "les preocupacions dels ciutadans són les nostres preocupacions".

D'aquesta manera, ha afirmat que els socialistes treballen per donar resposta als "anhels dels ciutadans ia la seva necessitat de tenir una vida millor, de tenir accés a l'habitatge, de tenir una feina estable, de tenir un aire net a la seva ciutat , i de poder viure amb tranquil·litat, amb convivència”. "Això és justament el que representem els socialistes a Espanya, a Catalunya, a Barcelona, a Vitòria ia Madrid", ha afegit.

"A veure si ens ho diuen ja"

D'altra banda, Collboni s'ha referit als dubtes que continuen existint respecte a quina serà la data per la qual finalment opti el lehendakari, Íñigo Urkullu, per convocar les eleccions basques. "A veure si ens ho diuen ja; que és una mica estrany que li costi tant al senyor aquest dir quan seran les eleccions", ha manifestat.

L'alcalde de Barcelona ha afirmat que Euskadi i Catalunya tenen en comú que són “comunitats que tenen personalitat històrica, que tenen dues llengües, i en què cal fer possible la convivència dins de la democràcia i de les regles del joc democràtic”.

A més, ha indicat que, en aquest context, "el projecte que és capaç d'unir identitats compartides, progrés social, prosperitat econòmica i estabilitat institucional" a Euskadi i Catalunya és "només" el del Partit Socialista.

Jaume Collboni ha afirmat que els dos territoris, a més, han conegut "les conseqüències del nacionalisme exacerbat". "Hem patit a les nostres societats les conseqüències de la intransigència i del fanatisme", ha afegit.

"Reconciliació"

Davant d'aquestes actituds, ha reivindicat la capacitat del Partit Socialista per treballar per “la fraternitat entre els ciutadans”. "Som un partit que creu en la fraternitat, que creu en reconciliar-se quan el passat ens ha dividit; i que fa tots els esforços i posa tot de la seva part per reconciliar i per conviure al nostre país, a Espanya, a Euskadi ia Catalunya ", ha indicat.

En aquest punt, ha volgut fer un "reconeixement públic" del "coratge" del president del Govern central, Pedro Sánchez, "en haver fet els passos que ha fet a Catalunya, com els que s'han fet a Euskadi, a favor de la convivència". "No volem tornar enrere; no volem reviure episodis del passat; no volem tornar a veure les nostres societats dividides i enfrontades", ha afirmat.

Alhora, ha advertit que tampoc "ningú de la ultradreta" és qui per dir al Partit Socialista "com ha de ser Espanya", atès que "el que serà Espanya ho decidirem tots, no només la ultradreta".