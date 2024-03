El PSC no serà ''sectari'' ni vetarà ningú en possibles pactes després del 12M

La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat que no seran "sectaris" ni vetaran ningú que tingui una certa sintonia ideològica amb el PSC en els possibles pactes després de les eleccions catalanes del 12 de maig.

En una entrevista d'Europa Press, Moret ha assenyalat que des del PSC estan sempre "oberts al diàleg amb tothom" com en altres institucions com la Diputació de Barcelona, que presideix la mateixa Moret i que governa el PSC amb ERC, Comuns JxIgualada i ImpulsemPenedès.

En aquest sentit, ha assenyalat que en aquest moment no es pot parlar de pactes perquè el que esperen els socialistes és obtenir una àmplia majoria al Parlament: “Treballarem, insisteixo, per obtenir el millor resultat possible i la més àmplia majoria possible. , en aquesta línia, nosaltres no vetem, nosaltres no som sectaris, nosaltres ens centrem en els diàlegs, en els acords, i ho hem demostrat amb els governs que hem anat constituint”.

No "confrontar" durant la campanya

Moret ha assenyalat que una de les línies impulsades pel líder del PSC, Salvador Illa, és precisament el diàleg, la negociació, l'acord i el pacte, i ha sostingut que volen exercir una campanya electoral positiva, “no destructiva ni confrontar ningú ".

Ha expressat que el partit va sortir del seu 15è Congrés, celebrat els dies 15, 16 i 17 de març, "amb un projecte fort, amb un PSC cohesionat, preparat per governar, que té clar quin és el full de ruta" i ha defensat el lideratge absolut que, al seu parer, té Salvador Illa.

"El que necessita ara mateix el país és un Govern fort, que sigui ambiciós i que prengui decisions per afrontar els problemes i els reptes que té Catalunya. I creiem que s'ha de fer amb aquest marc, el d'unir i servir", ha expressat.

Finançament: "el problema" és l'execució

D'altra banda, preguntada per la proposta de model de finançament singular del Govern segons la qual la Generalitat recaptaria el 100% dels impostos, Moret creu que té "una intenció purament electoral" i ha assenyalat que per al PSC, parlar de finançament just és parlar de finançament equitatiu.

"Durant aquests 10 anys hi ha hagut una inversió molt important i unes aportacions molt importants, sobretot a l'última etapa del Govern d'Espanya, per a Catalunya. El problema ha estat l'execució (del Govern)", i ha apuntat que l'execució de els Pressupostos de la Generalitat del 2023 deixa molt a desitjar.

Així, ha afirmat que el finançament ha de ser just, equitatiu i tenir un objectiu, deixar clar per a què és el finançament, segons ell: "Volem un millor finançament. Però sinó, es converteix simplement en una proposta purament electoral, sense contingut".

També ha retret que el Govern de la Generalitat no hagi estat present als espais de debat amb la resta d'autonomies per explicar el seu model, i ha lamentat que Catalunya ha tingut "la síndrome de la cadira buida".

Finalment, ha criticat que les "lectures confrontatives amb Espanya" en relació amb el dèficit fiscal responen, segons ell, a un component ideològic i d'un model que el PSC no comparteix, i ha reiterat en la importància de posar sobre la taula propostes constructives que fugin del victimisme, en les paraules.