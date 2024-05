El PSC obre el seu ventall de pactes i comença a parlar de 'sociovergència'

Salvador Illa està obrint vies per poder ser investit president de la Generalitat després de l'aturada a les negociacions per a un tripartit d'esquerres, en espera del pronunciament de la militància d'ERC. El líder del PSC ha assegurat que prioritzarà pactes progressistes per aconseguir els suports necessaris per ser investit president de la Generalitat, però per primera vegada ha obert la porta a un gran pacte entre socialistes i convergents: “No és impossible, però no sé si és el millor moment".

Perquè aquest escenari fos possible, Illa necessitaria que Puigdemont renunciés definitivament a les seves aspiracions de ser president i permetés una renovació de lideratges a Junts. Per això, les veus més moderades del partit haurien de fer un pas endavant - són molts els que internament admeten els beneficis de tornar a ser un partit amb responsabilitats de Govern-. Tot i això, aquest moviment podria ser fortament castigat per l'electorat independentista que encara confia en Junts, per la qual cosa, com diu Illa, podria no ser "el millor moment".

"Veig també posicionaments per part de la 'vergència' que l'exclouen", ha afegit el líder del PSC en una entrevista a Rac1, tot i reclamar la necessitat d'aconseguir acords amplis al Parlament en qüestions com l'educació, la sanitat, la llengua i infraestructures, també amb el PP.

Després de reiterar que es presentarà a la investidura i que creu que pot aconseguir els suports necessaris, ha concretat que vol parlar "amb tothom, llevat dels que fan discursos d'odi" i que ja ha començat a obrir negociacions, que no ha volgut concretar.

En preguntar-li si descarta demanar el suport del PP, creu que "no és el més adequat" i ha afegit que se sent més còmode amb les formacions que comparteixen valors progressistes, en les paraules.

"Però ja ho veurem, hem de reunir-nos amb tothom i ser discrets amb això", ha precisat Illa, que ha cridat a actuar amb coherència.

Illa descarta abstenir-se per investir Puigdemont

Tampoc contempla abstenir-se per facilitar la investidura del candidat de Junts+, Carles Puigdemont, com aquest reclama: "No ho faré. Jo faré un pas endavant com em vaig comprometre a fer. No hi ha precedents que qui ha guanyat les eleccions doni suport a qui ha quedat segon a les eleccions".

"Una altra cosa és que Puigdemont, pel qual tinc respecte personal i polític des de la discrepància, tingui la capacitat d'aconseguir una majoria alternativa. Però sembla que no li surten els números", ha sostingut Illa, després d'incidir que encara no ha parlat amb el candidat de Junts+.

Després de desitjar que la Llei d'Amnistia s'aprovi com més aviat millor, ha manifestat que no li generaria "cap problema" que Puigdemont estigui present al ple d'investidura.

També ha rebutjat una repetició electoral, i ha evitat pronunciar-se sobre si contempla donar a ERC la presidència de la Mesa del Parlament i si el PP hi ha de tenir representació: "No ha de ser instrumentalitzada i ha de ser representativa dels diferents pesos que té cada grup"

En cas de ser president, ha explicat que elaborarà un Govern que estarà "per sobre de partits", i per això vol que sigui transversal i compost per persones excel·lents en el seu àmbit professional, i no ha descartat crear alguna conselleria nova.