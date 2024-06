El PSC recolza el vot telemàtic al Parlament per beneficiar Puigdemont

per Redacció CatalunyaPress

Els grups de PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP han registrat aquest divendres una proposta al Parlament per ampliar els supòsits de delegació de vot i incorpora, per primera vegada, el vot telemàtic al reglament de la Cambra, cosa que facilitaria el vot de Carlos Puigdemont.

En la proposta per regular aquestes qüestions, els grups s'han fixat en el que passa a altres cambres parlamentàries en aquestes qüestions. Així, incorporen a les opcions per activar la delegació de vot "situacions excepcionals degudament justificades a criteri de la Mesa en què, per impedir el desenvolupament de la funció parlamentària i ateses les especials circumstàncies, es consideri suficientment justificat".

Els grups han inclòs una disposició transitòria que vincula aquesta opció a laprovació de la Llei dAmnistia.

També plantegen que un nou article reguli la votació telemàtica en els mateixos termes que la delegació de vot per a situacions excepcionals, i també sigui possible per als diputats que tinguin compromisos de representació institucional a l'estranger.

GRUPS PARLAMENTARIS

A més, proposen assimilar la conformació dels grups parlamentaris al reglament del Congrés dels Diputats perquè es pugui fer un canvi de grup a un altre els cinc primers dies de cada període de sessions.

I els grups també plantegen una reforma perquè calgui una majoria de dos terços de la Junta de Portaveus, en comptes d'unanimitat, per aprovar una declaració institucional al Parlament.

AMNISTIA I NEGOCIACIONS

Aquesta modificació facilitaria la votació telemàtica de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a revalidar el càrrec, Carles Puigdemont, i de l'exconseller i diputat de Junts Lluís Puig, que són a l'estranger en espera que se'ls apliqui la Llei d'Amnistia .

A més, aquesta proposta arriba mentre estan en marxa les negociacions d'investidura, en què el candidat socialista, Salvador Illa, està intentant aconseguir el suport d'ERC i Comuns, mentre que Puigdemont vol un Govern amb ERC i la CUP, que necessitaria aval dels socialistes.

El PSC va presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional (TC) contra el vot telemàtic de Puig la legislatura passada, i l'Alt Tribunal va acordar el 5 de juny passat anul·lar el vot de l'exconseller, contra els acords de la Mesa de la Cambra que li van permetre votar telemàticament.