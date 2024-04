PSC i Units per Avançar renoven la seva col·laboració electoral per al 12 de maig

PSC i Units per Avançar han renovat la col·laboració de cara a les eleccions catalanes del 12 de maig. Els dos grups han posat de relleu la feina que han realitzat per superar la crisi institucional, política, econòmica i social que afecta Catalunya "a causa del procés independentista" i la "paràlisi" d'un Govern de la Generalitat "feble i desnortat".

L'acció parlamentària no s'ha limitat a exercir el control al Govern, sinó que s'han impulsat multitud de propostes a tots els àmbits, posant en valor els serveis públics fonamentals per garantir la convivència i la qualitat de vida dels conciutadans de Catalunya, així com les polítiques per generar prosperitat.

El Grup Parlamentari Socialistes i Units per a Avançar ha prioritzat el diàleg i l'acord, la política útil per sobre del legítim interès partidari amb l'objectiu de recuperar un marc d'estabilitat i de confiança que garanteixi el progrés econòmic i la justícia social.

El PSC i Units per Avançar ja van signar fa set anys L'Aliança pel Seny i pel Catalanisme que va iniciar aquesta col·laboració al Parlament de Catalunya i l'acord es va renovar quatre anys després per sumar esforços al si del catalanisme polític, que és transversal i divers, per donar veu a tots els catalanistes no independentistes de l'esquerra al centre.

Les dues formacions consideren que estan en condicions de girar full en una dècada de governs independentistes que ha desatés tant l'atenció als serveis essencials de l'estat del benestar com el progrés econòmic.

A la firma de l'acord hi han assistit també Lluísa Moret, viceprimera secretària del PSC, Ramon Espadaler, secretari general dels Units per a Avançar i Xavier Güell, secretari d'Organització.