El PSOE arrasarà a les europees segons el CIS

per Redacció CatalunyaPress

L'enquesta preelectoral del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) per a les eleccions europees del 9 de juny situa el PSOE al capdavant amb un avantatge ample de cinc punts sobre el PP, i atorga escons a Podem, Ciutadans i la plataforma 'S'ha acabat la festa ' del comunicador Alvise Pérez.

En concret, el CIS dóna al PSOE una estimació de vot d'entre el 32,8 i el 35,2% i una forquilla de 21 a 24 escons, seguit del PP amb un percentatge d'entre el 27,9 i el 30,2 % i entre 18 i 20 eurodiputats.

Fa cinc anys, el PSOE va guanyar les eleccions europees amb el 33,18% i 20 escons, que mesos després van pujar a 21 després de consumar-se el Brexit. En aquests comicis Espanya tria més eurodiputats, ja que el nou repartiment ens assigna 61 seients al Parlament Europeu.

Segons l'enquesta del CIS, els socialistes reediten la seva victòria del 2019 i amb prou feines pateixen desgast després de cinc anys al Govern, mentre que el PP puja del 20,35% que va aconseguir a les anteriors europees però no aconsegueix capgirar.

El PSOE és també el partit amb més vot ja decidit, amb una intenció directa de vot del 27,3% davant del 22,8% del PP.

La tercera plaça és per a Vox amb cinc o sis escons (entre el 8,6 i el 10,1%), fet que suposa acostar-se al seu objectiu de duplicar la representació del 2019, quan només va tenir el 6,28% i tres eurodiputats .

Sumar i Podem sumen el mateix junts que separats

Darrere apareixen Sumar, amb quatre diputats i entre el 5,9 i el 7,2%, i Podem, que s'estrena per separat amb l'exministra Irene Montero al capdavant i al qual el CIS atorga una estimació de vot d'entre el 4 ,4 i el 5,4% i dos o tres escons. Fa cinc anys van concórrer tots junts com a Unides Podem i van aconseguir el 10,17% i sis eurodiputats.

La següent formació és la coalició Ara Repúbliques que formen entre altres ERC, BNG i Bildu ia la qual el CIS atorga una estimació de vot d'entre el 3,9 i el 5%, amb dos o tres escons. Fa cinc anys, aquesta mateixa coalició, llavors encapçalada per Oriol Junqueras, va aconseguir un 5,64% i tres eurodiputats.

Pel que fa a Junts, el CIS li atribueix una estimació de vot entre el 2,2 i el 3% amb un o dos escons, per sota del resultat que va obtenir el 2019 Carles Puigdemont amb el 4,59% i dos diputats (tres després del Brexit).

Qui perilla, segons el CIS, és la Coalició per una Europa Solidària (CEUS) que lideren el PNB, Coalició Canària i Geroa Bai, que el 2019 van tenir un escó amb el 2,85% i ara se li calcula un suport d'entre el 1,1% i l'1,6% i entre zero i un eurodiputat.

I fora del Parlament Europeu, amb menys del 0,5%, es quedaria la coalició Existeix que lidera Tomás Guitarte i que reuneix els partits de l'Espanya buidada. I ni s'esmenta Esquerra Espanyola, la formació que reuneix exmilitants de PSOE, Ciutadans i UPyD, i que s'estrena el 9 de juny.

Per contra, l'institut demoscòpic manté amb vida Ciutadans, malgrat que totes les enquestes el situen fora i no va aconseguir escons a les últimes catalanes. Segons el CIS, els taronja, ara amb Jordi Cañas com a cap de llista, estan entre l'1,8 i el 2,6% i un o dos diputats. Fa cinc anys van ser el tercer partit d'Espanya amb un 12,3% i set eurodiputats.

La sorpresa de l'enquesta és la candidatura "S'ha acabat la festa" que encapçala el comunicador andalús Luis 'Alvise' Pérez, un dels que van promoure manifestacions davant la seu socialista de Ferraz, i al qual el CIS dóna una estimació de vot entre el 2,9% i el 3,8% i un o dos eurodiputats.

Teresa Ribera és la ministra més ben valorada

Pel que fa a la valoració de líders, la millor puntuada, i l'única que aprova, és la vicepresidenta tercera del Govern i cap de llista del PSOE, Teresa Ribera, amb una nota de 5,3 punts, i darrere hi figura l'exministra Dolors Montserrat , del PP, amb 4,5. La nota més baixa és per als independentistes Toni Comin (Junts) i Diana Riba (ERC/AR) i la nacionalista Oihane Agirregoitia (PNB/CEUS) amb 2,58, 2,82 i 2,86 punts, respectivament.

A l'enquesta també es veu que els espanyols consideren les europees de menor importància que la resta de comicis generals, autonòmics i municipals, i que, a l'hora de votar, dos de cada tres electors tenen més en compte el que passa a Espanya que al conjunt de la Unió Europea. Això sí, el 77% dels enquestats avança que ja tenen decidit el vot i que la campanya electoral els influirà poc.

Aquesta primera enquesta preelectoral es basa en 6.434 entrevistes telefòniques, menys de les que el CIS havia previst, ja que es va dissenyar per a una mostra de 8.000. Es van fer entre el 8 i el 17 de maig, dies després que Pedro Sánchez anunciés la seva continuïtat al capdavant del Govern després del període de reflexió de cinc dies.