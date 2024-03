El PSOE contradiu el Suprem i reitera que no hi va haver terrorisme en el procés

per Redacció CatalunyaPress

La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha reiterat la posició del seu partit respecte als esdeveniments relacionats amb el procés independentista a Catalunya, emfatitzant que no veuen cap delicte de terrorisme involucrat. Això passa un dia després que el Tribunal Suprem iniciés una causa penal contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en relació amb el cas 'Tsunami Democràtic'.

Peña ha destacat que continuen les negociacions amb Junts per avançar en l'aprovació de la llei d'amnistia. Ha subratllat la importància de la setmana que ve, ja que finalitza el termini per assolir un acord a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats.

En una entrevista a TVE , Peña ha afirmat que respecten qualsevol investigació judicial, però reitera la postura del partit: "Coneixen la nostra opinió. Nosaltres creiem que en el procés no hi va haver terrorisme".

A més, Peña suggereix que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparteix aquesta opinió, fent referència a declaracions durant la campanya electoral de les eleccions autonòmiques a Galícia. Tot i això, emfatitza que és la Justícia qui s'ha de pronunciar, comprometent-se a respectar les decisions que es prenguin.

Pel que fa a la llei d'amnistia, la portaveu socialista informa que continuen les converses amb Junts, buscant arribar a un acord els propers dies. Aquesta llei, que qualifica com a "de reconciliació", busca tancar un capítol fosc en la història de la convivència a Espanya.

El termini per aconseguir un pacte amb el partit de Puigdemont venç dijous que ve 7 de març, per la qual cosa la setmana que ve es considera crucial per a l'aprovació definitiva de la llei.

Penya expressa l'optimisme del PSOE en relació amb aquesta llei, manifesta el desig d'avançar en assumptes que preocupen veritablement la ciutadania.

Respecte a la possibilitat de modificar la llei en relació amb el delicte de terrorisme, després de la causa penal oberta pel Tribunal Suprem contra Puigdemont, Peña assenyala que el partit es manté ferm en la seva posició i està satisfet amb l'últim document pactat amb Junts, encara que continuen treballant en el tema.