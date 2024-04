El PSOE, ''decebut'' per les paraules d'Aragonès al Senat

El portaveu del PSOE al Senat, Juan Espadas, s'ha mostrat "decebut" amb la intervenció del president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la comissió General de Comunitats Autònomes al Senat, alhora que li ha replicat que la seva formació "no acceptarà" ni el referèndum ni la recaptació del cent per cent dels impostos.

"La veritat que em decep la intervenció del senyor Aragonès", ha assenyalat Espadas en ser preguntat per intervenció del president català a la Comissió de Comunitats Autònomes d'aquest dilluns. A parer seu, la intervenció d'Aragonès està marcada per una clau de campanya electoral "molt específica".

Tot i que considera "legítim" que el dirigent independentista utilitzi la seva intervenció per insistir en el referèndum per a Catalunya o el model de finançament singular per a la seva comunitat, ha assegurat que Aragonès "coneix perfectament" l'opinió del PSOE en aquests assumptes.

"Ni acceptarem un referèndum, ni estem disposats a un plantejament com el que fa de finançament singular", ha advertit alhora que ha recordat al dirigent d'ERC que Catalunya és una comunitat autònoma de règim comú, i per tant, des del PSOE, quan es parli de finançament autonòmic, ho faran per a "totes les comunitats".

En concret, el president Aragonès s'ha mostrat aquest mateix dilluns convençut que el referèndum deixarà de ser inconstitucional per al Govern de Pedro Sánchez, igual que va passar amb l'amnistia, segons ha dit.

"L'amnistia, de la nit al dia, va deixar de ser inconstitucional, va deixar de ser impossible, com passarà amb el referèndum", manifestava a la Cambra Alta, per afegir que "més tard o més aviat, serà acceptada com la via per a resoldre el conflicte de sobirania entre Catalunya i l'Estat”.

"No hi ha ni hi haurà referèndum"

La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha respost aquest dilluns al president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre la celebració d'un referèndum d'independència a Catalunya en assenyalar que "ni n'hi ha ni hi haurà" una consulta perquè es tracta d'una fórmula "divisiva" que forma part del passat.

A més, ha retret al PP que hagi convocat la Comissió General de les Comunitats Autònomes al Senat perquè al seu parer només ha servit per oferir una plataforma electoral a ERC.

D'aquesta manera, ha replicat Aragonés, que aquest mateix dilluns s'ha mostrat convençut que el referèndum deixarà de ser inconstitucional per al Govern de Pedro Sánchez igual que va passar amb l'amnistia, segons s'ha jactat.

"L'amnistia, de la nit al dia, va deixar de ser inconstitucional, va deixar de ser impossible, com passarà amb el referèndum", va manifestar a la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat convocada pel PP per parlar sobre la proposició de llei d'amnistia. A més, ha afegit que "més tard o més aviat, serà acceptada com la via per resoldre el conflicte de sobirania entre Catalunya i l'Estat".

Peña ha respost que els socialistes són "contundents" sobre això i ha tornat a negar que l'acceptin perquè, segons ha indicat, estan treballant amb el seu líder a Catalunya, Salvador Illa, per construir un futur "sense fractures i per a tots". Així, ho ha assenyalat a la roda de premsa que s'ha celebrat aquest dilluns a la seu nacional del partit al carrer Ferraz.

El PSOE ha qualificat com a "circ" la comissió convocada pel PP i creu que els ha quedat "deslluït" davant les nombroses absències de líders autonòmics i creuen que només ha servit com a "plataforma electoral" per a Aragonès davant els comicis autonòmics a Catalunya del 12 de maig i no per dilucidar res relatiu a la política territorial.

En aquest sentit ha acusat els d'Alberto Núñez Feijóo d'"aprofitar-se" d'aquesta institució i assenyala que "no hauria de ser" una Cambra al servei del Partit Popular que ha decidit "virlar" una institució. Per tant, els ha demanat "més decòrum" i més respecte als espanyols a les Cambres i als presidents autonòmics que "s'assabenten per la premsa" de la convocatòria d'aquesta comissió, segons ha retret.